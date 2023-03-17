香港登機系統16日故障延誤班機 旅客大排長龍

香港機場登機手續系統16日上午一度故障，多班航班延遲起飛。圖為示意圖。 （中新社資料照片）

香港 國際機場 16日上午出現登機手續發生故障，一度造成數以百計的旅客行程受到延誤，許多人帶著行李大排長龍。香港機場管局表示，凌晨測試系統期間發現有問題，需全面檢查，系統上午9時15分全面恢復，故障期間有5班離港航班延遲大約不到30分鐘。

香港NOW新聞報導，上午辦理登機手續的人龍，由A區一直延伸至E區，主要是國泰航空的登機櫃位，地勤人員加緊處理，多名乘客表示等了很久都未能辦理登機手續。

其中一名旅客說，「沒有通知人及廣播，完全沒有廣播，要自己問(職員)，很差、很差，它（飛機）要等我，不是我等它。」

另一名旅客說，「上午7時15分到，排了一個多小時，被人叫來叫去，現在又要再來排隊，很混亂。」

直至上午10時，排隊人龍逐漸消散。

香港機場管理局表示，在定期測試發現電腦系統出現異常，目前系統已完全恢復正常運行，在此期間，有5架出發航班延誤了大約不到30分鐘。

南華早報報導，國泰航空（Cathay Pacific Airways）是受到影響最大的航空公司之一。

受事件影響，國泰航空上午8時後前往馬尼拉、大阪及台北等航班，較原定起飛時間延遲最少15分鐘，部分更延遲45分鐘。

香港機場在新冠病毒疾病大流行之前，是最繁忙的國際航空樞紐之一，在2019年有超過7100萬名旅客。

過去三年受到新冠疫情 限制影響，香港政府從3月起推出「你好，香港」（Hello Hong Kong）活動，以吸引旅客和商務人士回籠。

香港旅遊發展局表示，2月臨時訪港旅客人數較1月增加了兩倍，達到 140 萬人次，創三年新高。