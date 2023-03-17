港澳辦將升格 直屬黨中央 保留國務院港澳辦牌子

中共中央及國務院16日公布「黨和國家機構改革方案」，將設立屬黨中央辦事機構的「中央港澳工作辦公室」。圖為國務院港澳事務辦公室原址。（中通社）

中共 中央及國務院 昨日公布「黨和國家機構改革方案」，將設立屬黨中央辦事機構的「中央港澳工作辦公室」，同時保留國務院港澳辦的牌子。行政長官李家超發表聲明堅決擁護和支持，全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，港澳辦「升格」，反映中央對港澳的支持和重視，更有利維護「一國兩制」。

熟悉中央架構人士表示，辦公室能更有力協助香港 發展經濟、突破深層次矛盾，中央內部就涉港事務推動其他部門時會更方便。

綜合媒體報導，中共中央和國務院發出的方案通知表示，組建中央港澳工作辦公室，承擔在貫徹「一國兩制」方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實職責，在國務院港澳事務辦公室基礎上組建，作為黨中央辦事機構，中央將不再保留單獨設立的國務院港澳辦。

據了解，新架構下原港澳辦的編制會全部轉到新的辦公室，原港澳辦內有一個「司」負責中央港澳工作領導小組的秘書工作，改組後整個港澳辦都支援新的辦公室，架構定下後會公布人事安排。辦公室將保留港澳辦牌子，採用「一個機構，兩個牌子」模式。

李家超表示，他會帶領香港特區與中央港澳工作辦公室保持有效溝通，以履行行政長官職責，讓中央全面了解和掌握香港特區的狀況，確保「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針在香港特區成功實踐。特區政府會堅持依法治港，維護國家安全，落實「愛國者治港」，全力發展經濟、改善民生，利用好「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，更積極主動對接國家戰略，更好融入國家發展大局，確保香港長期繁榮穩定。

剛卸任全國人大常委、現任全國港澳研究會副會長的譚耀宗分析，國家主席習近平在兩會表示推進強國建設離不開港澳繁榮穩定，是將港澳事務重要性「提到很高」，並透過這次架構改革反映。新辦公室由黨中央領導，顯示中央更重視及關心港澳，預期辦公室能加強中央對港澳工作的協調能力。

倫敦大學亞非學院中國研究院長曾銳生認為，新架構結束港澳辦主任角色，特首直接向新的黨組機關主管負責，新辦公室透過特首管理香港，中聯辦主任則並行監督。

劉兆佳認為，新辦公室在黨中央的地位高於過去的中央港澳工作協調小組和領導小組，是黨中央加強對港澳工作統一和集中領導的重大戰略部署，有利日後行使對港全面管治權、制定和落實各項對港政策措施，以及維護國家安全等行動。黨中央加強領導能確保香港不會成為國安的「軟肋」，讓香港與國家的發展戰略「無縫對接」。