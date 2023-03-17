全球機場排名 港連5年下挫跌至33 遜於廣州深圳

香港國際機場排名持續第5年下跌，跌至33名。（中通社）

國際航空運輸研究機構Skytrax日前公布全球最佳機場 排名，香港 國際機場排名第33，較去年的第20下跌13位，為自2018年以來持續第5年下跌，今年首度被深圳寶安國際機場超前，此外，也落後廣州白雲機場。

綜合媒體報導，香港國際機場曾8次獲頒全球最佳機場，上一次排第一已是2011年，今年排名33。翻查今年名單，有兩個大灣區城市的國際機場排名超越香港機場，包括深圳寶安機場及廣州白雲機場。其中深圳寶安機場由第57位大幅升至第31位；廣州白雲機場早於去年已超越香港兩位排第18，今年雖跌至第24名，仍較香港高。在最清潔機場排名方面，香港在全球排第6、亞洲區排第5，以上兩個機場則未入首10名。

今年排名首十位的機場中，亞洲地區占四個，分別為新加坡 樟宜國際機場、東京羽田國際機場、南韓首爾仁川國際機場及東京成田國際機場。其中新加坡樟宜機場已是第13次位居榜首，上年排名下跌主因為疫情期間，進出新加坡的乘客數量減少。

排名第二的哈馬德國際機場，去年及前年均為排名第一；排第三的羽田機場自2019年至去年連續4年排第二。

其中，日本在今年的Skytrax排名中表現出色，該國有4個主要機場躋身前20名，其中東京羽田機場位居第3名，亦被評為全球最佳國內線機場、最清潔機場和最佳可達性機場。

航空評級公司Skytrax是根據2022年至2023年度的客戶滿意程度進行調查，在全球550個機場中評選出全球最佳機場排名。評分準則包括機場設計、舒適度、座位、WiFi功能、餐廳選擇、零售商戶及員工服務質素等。