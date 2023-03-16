港財富自由要捱111年 網民：「逆天改命」要搏殺

香港示意圖。(圖：shutterstock)

「打工仔靠儲蓄 要捱111年才可財富自由」，坊間15日一項調查成為城中熱話。調查指出，逾四成受訪港人視擁有1000萬元以上才稱得上是財富自由，若以月入中位數2.5萬元、儲蓄佔比30%推算，即月儲7500元的話，要捱逾111年才做得到。

文匯報報導，不少網民都認為，香港人越來越長命，男女平均壽命達83歲及88歲，如果真係打份牛工，就真係窮盡一生都無法財富自由，「到時財產都變遺產」。認為要「逆天改命」，一係積極投資 增加被動收入，一係裝備自己博上位。

隨着通膨飛升，「百萬富翁」已不再是財富自由的象徵。富途證券在今年2月初於富途牛牛平台進行問卷調查，搜集2000名受訪者背景、投資目標、偏好及行為等數據並進行分析，調查發現有41%受訪者認為，1000萬元才是財富自由的門檻，其次有27%人認為5000萬元以上才是入場門檻，亦有14%受訪者認為僅需500萬元以上，認為需1億元以上才算是財富自由的亦有13%，不過認為僅僅200萬元即視為財富自由的則只佔5%。

調查亦顯示，港人做投資的目的，最多人係希望發達（「致富」），佔27%，其次是部署「退休」，佔21%。希望買樓僅排名第三佔18%。同時，調查又發現受訪港人仍較為偏好儲蓄，有28%的受訪者選擇將收入20%至40%儲起，有20%更選擇了40%至60%的儲蓄率。投資方面則較保守，主要集中選擇將收入10%至20%投資，投資佔收入低於20%的人群佔整體逾半。

對於靠儲錢要111年才能達至財富自由，引起網民熱議。有網民紛紛吐槽：「平均壽命120年的話，有9年enjoy（享受）到財務自由」、「如果單靠儲蓄，當儲夠1000萬時，已經年老力衰，到時財產變成遺產了」、「即係中一次800萬六合彩頭獎係唔夠財富自由」、「投胎啦」。有網民亦關注在經歷一世紀後，通膨蠶蝕下，屆時千萬富翁的購買力會否大不如預期：「111年後的1000萬，可能貶值到只有現時10萬左右的購買力」。亦有部分網民揶揄「投資完要222年」，認為投資後回報甚至有機會比不上純現金倉。

不過，亦有網民認為調查的111年的說法只是數學算式，每人的心態及使費不同，正如亦有人認為有1億元才算是財富自由，普通人顯然無法靠儲蓄來達到這個數額，「巴菲特 講過：『如果你沒找到一個睡覺時還掙錢的方法，你將一直工作到死』」，所以窮人想「逆天改命，古時靠讀書，現在靠投資，博一博單車變摩托」，不可單靠打工，更不可單靠儲蓄，要學識投資，要「瞓覺都有錢賺緊」。另外正路就是積極裝備自己博上位，爭取早日實現財富自由。

富途證券高級投資顧問鄺智傑亦認為，以111年的儲蓄期去達至財富自由顯然不現實，他教路市民若想及早財富自由，最簡單直接的方法就是提升投資比率，然後盡早開始投資，同時要增加收入來源，最後最重要是保持投資，對抗通膨對購買力的蠶食。

鄺智傑建議，投資者可把投資佔比提升至40%，即每個月投資1萬元，而投資回報大概每年8%，就能提早以26年時間滿足其千萬財富自由的目標，對於外界認為每年需有8%投資回報或有難度，不過他則以MSCI World為例，參考MSCI World過去10年年化回報率都有約9.6%。

翻查10年前資料，2013年3月15日恒指收報22533點，而恒指昨收報19539點，換言之恒指10年來不升反跌，平均每年跌299點。不過凡事都有例外，以「股神」巴菲特旗下巴郡為例，由1965年至2022年巴郡複合年增長率達19.8%，如果投資者們都具有巴菲特般獨到眼光，或可更快達到1000萬元財富自由門檻。而在香港，參考外匯基金自1994年到2022年的複合年度投資回報率則只約4.5%。