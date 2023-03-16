香港黑藥坊續索天價 0.38美元藥賣203.8美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

今年2月6日香港 與內地恢復全面通關，愈來愈多內地旅客赴港消費，惟近月有藥坊涉嫌向旅客行騙，售賣天價藥粉，影響香港的購物天堂形象。早前有旅客在港島一間藥坊，被店員誤導買120錢的中藥，磨成粉後竟索價近11萬元（港幣，下同，約1.4萬美元），報導後引起社會廣泛關注。記者喬裝旅客跟進調查，發現藥坊未有收手，繼續涉以誤導手段及不良營商手法牟取暴利。

大公報報導，藥坊向記者推銷所謂「淦果」的藥粉，香港批發價每司馬兩僅需3元（約0.38美元），藥坊卻索價1600元（約203.8美元），暴利逾533倍；而該店標售的功效列明治支氣管炎，涉違反《不良廣告（醫藥）條例》。

上月22日，有內地旅客疑遭尖沙咀一間藥坊誤導購買天價藥粉。不過，事件曝光後涉事藥坊並未收斂。記者翌日喬裝旅客前往藥坊，記者聲稱家中有老人家喉嚨不適，即被推銷購買兩種中藥，包括一款不為人識、非藥典記載的中藥材「淦果」，以及花旗參。

過程中，店員故意模糊「兩」與「錢」的計價重量單位，標價牌將每錢160元的「錢」字縮得很小，把金色「錢」字印在紅底紙上令其不起眼。

店員由始至終都沒有把售價總額告訴記者，企圖令記者誤解為每兩售160元、四兩重的藥材約共640元；惟該中藥以「錢」為計價重量單位，實收6400元，與顧客預期價格相差10倍。有海關人員表示，這種故意迴避或以含糊不清手法表示價格單位的手段，俗稱「斤變兩」、「斤變錢」，是黑店最常見的不良營商手法之一。

國際中藥及食品發展聯會主席、國家執業藥師蕭漢松表示，從記者提供的影片所見，店員硬銷的所謂「淦果」，推斷是中藥的青果（又稱橄欖果），不屬於香港常見或使用的藥材，批發及零售都很少人買和賣，而青果批發價每司馬斤（1斤=16兩=160錢=605克）約48元，經換算即每兩為3元。記者以涉事藥坊就四兩「淦果」可索價6400元計算，即每兩1600元，比批發價高出逾533倍，暴利驚人。