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200萬人民幣保證錄取？港大駁斥：未委託內地仲介招生

香港新聞組／香港16日電
據港媒報導，有內地留學仲介聲稱保證可獲指定的香港大學錄取，當中入讀香港大學的仲介費高達人民幣200萬元。（中新社資料照片）
據港媒報導，有內地留學仲介聲稱保證可獲指定的香港大學錄取，當中入讀香港大學的仲介費高達人民幣200萬元。（中新社資料照片）

近年內地學生赴港入讀香港大學的「港漂」人數續增，據港媒報導，部分內地的海外留學仲介瞄準這股熱潮，紛紛推出「保證錄取」服務，有仲介聲稱保證可獲指定大學錄取，當中入讀香港大學的仲介費高達200萬元（人民幣，下同，約28.9萬美元）。香港大學昨天發表聲明，嚴正澄清校方沒有委託中國內地任何仲介機構代為招生或錄取學生。

據港媒調查報導，多名仲介透露，可透過俗稱「內推」的大學教授推薦方式入讀，或可協助「換身分」，即偽造海外大學學士畢業或英國高考課程（A-Level）等國際考試的高分成績，以符合入讀大學門檻。

有留學仲介表示，成績欠佳也可入讀香港大學學士或碩士課程，可協助入讀香港大學的費用高達人民幣200萬元，入讀香港科技大學和香港中文大學仲介費則是160萬元，香港理工大學、香港城市大學是120萬元，香港浸會大學則須100萬元。

有律師指出，如仲介協助內地學生以造假方式入讀香港大學，雙方及相關人士可被控串謀詐騙，最高刑罰為監禁14年。另根據內地刑法，偽造假學歷干犯了偽造國家證件罪，可處3年以下有期徒刑，若情節嚴重可處3年至10年有期徒刑。

報導援引升學專家指出，香港大學對內地生入學資料已非常齊全，內地生只要做好資料搜集，毋須透過仲介報讀，又提醒內地生切勿誤信個別仲介聲稱有教授推薦就能成功入學。多所大學則表明不存在所謂「內推」或綠色通通，如發現有申請者偽造學歷，將取消申請資格，即使成功入學亦會註銷學籍。

港大在聲明中表示：「香港大學留意到有社交媒體近日貼文指可以代客申請入讀港大，並聲稱可以低分直接取錄、無需標準成績、雅思、托福、本科背景等要求。港大嚴正聲明此事絕無根據，並保留權利，追究有關人士的法律責任。」

聲明指出，港大在內地沒有委託任何仲介機構代為招生或取錄學生，也沒有教授推薦非本地學生入學的所謂「內推」機制，並強調若有學生被發現偽造學歷，一經證實，港大將根據規程，開除其學籍。

港媒昨天報導，近期內地社交媒體「小紅書」湧現海外留學仲介帖子，聲稱可協助內地學生入讀香港各所大學，成功率100%。

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