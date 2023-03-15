港5歲外孫女坐電動三輪車墜斃 外公判緩刑

五歲女童去年在長洲乘坐外公的電動三輪車期間意外墜地身亡，其外公被判監兩個月、緩刑18個月。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

五歲女童去年在長洲乘坐外公的電動三輪車期間意外墜地身亡，其外公被控故意忽略所看管兒童、駕駛未經登記的車輛等三罪，昨在東區裁判法院認罪。主任裁判官徐綺薇形容本案因被告一時疏忽釀成大錯，無疑是一場悲劇，相信被告因此後悔自責，留下不能磨滅的烙印，就其疏忽照顧兒童罪判監兩個月、緩刑18個月，餘下兩罪共罰款6000港元（約764美元），以及取消駕駛資格一年。

文匯報報導，報稱任職管工的男被告梁日華（57歲），被控於2022年1月16日在長洲大貴灣新村16號外，身為對一名五歲的兒童即黃樂琳負有管養、看管或照顧責任的人，故意忽略黃樂琳，其方式相當可能導致該黃樂琳受到不必要的苦楚或健康損害。他另被票控一項駕駛未經登記或未獲發牌照的車輛罪，以及一項沒有保險 而使用車輛罪。

辯方呈上被告妻子、子女、鄰居和死者學校校長的求情信。當中事主父母稱被告一直守護著家庭，無責怪他，冀法庭輕判，好讓被告重新振作，並希望繼續讓被告照顧兩名女兒。辯方續指，被告原本在長洲醫院任職技工，早年因工頸椎受傷，自從女兒及女婿把三名外孫女交給他和太太照顧後，外孫女們成為他的精神支柱，重拾朝氣。

案情指，被告為方便外出購物，遂在淘寶購買零件自行組裝一部電動三輪車代步，又在家外搭建貨物運輸軌道。案發當日中午約12時，被告駕車載同五歲長外孫女及次外孫女往外取雜貨後駛回家門口停泊，其間他留下兩外孫女在車上，自己則使用軌道運輸貨物，但不足1分鐘即聽到「嘭」一聲，他發現長外孫女已跌在地上，頭部嚴重受傷，急送長洲醫院搶救，惜最終證實不治。

至於涉案的電動三輪車未經登記，亦沒有購買第三方保險。