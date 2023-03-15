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英郵寄到港 2男藏羊村繪本涉「管有煽動刊物」罪被拘

香港新聞組／香港15日電
「羊村」繪本案正在上訴。（路透）
「羊村」繪本案正在上訴。（路透）

警方國家安全處前日以「管有煽動刊物」罪拘捕兩名男子，據悉涉及數本從英國郵寄到港的「羊村」繪本。資深大律師湯家驊認為，如果明知繪本有煽動意圖仍不棄置，有法律風險；大律師吳宗鑾則說，「羊村案」正上訴，條例合憲性待更高級別法院裁決，呼籲警方要慎重執法。

明報報導，警方昨凌晨1時許發稿，指國安處與海關聯合行動，國安處前日在九龍及港島區拘捕38歲及50歲男子，涉嫌違反「刑事罪行條例」第10（2）條 ，兩人被扣查。警方根據法庭手令搜查兩人住所及辦公室，檢獲懷疑煽動刊物。調查顯示，兩人涉嫌管有多本具引起他人憎恨或藐視中央政府、香港特區政府及香港司法、煽惑他人使用暴力以及慫使他人不守法的煽動刊物，刊物相信與較早前已審結的煽動案有關。海關表示，會全力配合相關執法部門執行維護國家安全的工作。

據報導，湯家驊表示，罪行並非「一有十本書就不可以」，須證明事主的犯罪意圖，不過有關刊物已被裁定屬煽動，如市民明知其性質仍不棄置，有法律風險。他指出，在網上下載繪本亦會被視為「管有」，「光時旗」等其他煽動物品亦需要注意，建議市民向警方交出或棄置有關物品，以免瓜田李下。他說，如管有大量繪本會更令人懷疑。

報導稱，吳宗鑾相信警方按字面理解條文，並以區院「羊村案」判辭為依據拘捕，惟案件正在上訴，條例條文與基本法、香港人權法案保障的權利是否矛盾，尚待更高級別法院裁決，呼籲警方至少在此階段要慎重執法。

報導說，警方2021年7月拘捕5名前言語治療師總工會理事，國安處高級警司李桂華當時表示，單一管有繪本「看不到有什麼情况」違法。國安法指定法官郭偉健去年9月裁定3本「羊村」繪本屬煽動刊物，判5名前言語治療師總工會理事「串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪」罪成，入獄19個月。另外，24歲前中大學生會成員王浩鏘涉在個人facebook帳戶轉載羊村繪本的下載網址，及在連登發表煽動留言，今年1月被控「作出具煽動意圖的作為」，案件正排期審理。

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