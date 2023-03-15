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通關復常效應 內地學生申請插班入讀香港中學激增

香港新聞組／香港15日電
香港與內地全面通關，內地許多持單程證學生申請插班入讀香港中學。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港與內地全面通關，內地許多持單程證學生申請插班入讀香港中學。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港與內地全面通關，內地許多持單程證學生申請插班入讀香港中學。位於中西區的聖士提反堂中學，在短短一個月收到15份插班申請，較疫情前急升六倍。

大公報報導，有插班生擔心自身廣東話和英文水平，但相信在老師、同學的幫助下，語言能力會有所提高。該校校長麥偉麟亦表示，學校根據學生適應學校環境、筆試、面試等綜合情況來錄取學生。學校亦特設三班主任制，並提供英文輔導班，全力支援學生。

來自廣東深圳的馮銳澤隨父母來港，今年1月底剛入讀聖士提反堂中學1C班。馮銳澤說，剛來學校第一天時，他心情興奮又緊張，但老師、同學都很熱情。　　另外，他也參加了學校周六的英文輔導班，希望提升英文水平。

來港六年多、該校4A班的江瑩瑩說，適應方面沒有太大困難，班主任會定期了解情況，同學們也很友好，在香港生活很開心。「我的班級就有本地、內地和外籍同學，大家都溝通順利，也能互相學習各自的母語。」

該校校長麥偉麟說，兩地通關後，截至2月底，學校共收到15份插班申請，較疫情前全年20多份、即平均每月收兩至三份插班申請，急升六倍，主要申請插班入讀初中級。「目前已取錄六名插班生，中一及中二各有一人，另外四人插班入讀中三。」

談及內地學生來該中學讀書要求，麥偉麟說，學校會看學生能否適應學校環境，也有筆試和面試，如果學生水平相差太遠，未必適合就讀，勉強就讀會影響孩子自信心。

麥偉麟稱，許多內地同學在疫情前已計劃來港讀書，通關後立即遞交申請；而近年大灣區迅速發展，亦吸引更多學生來港升學，提前在港讀中學能早點適應。學校會為學生開辦英語支援班、功課輔導班等，務求讓他們盡快適應在港學習。另外，學校在中一及部分中二班級特設三班主任制，及時支援學生需要，亦方便與家長保持聯繫。

全校目前有50多名持單程證來港升學的內地學生。該校副校長張雪嫻說，現在亦有不少家長查詢九月入學情況，計畫5月長假期時來學校面試、筆試等。

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