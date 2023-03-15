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5巴申請加價 機場線漲50% 民怨加太多 議員批瘋狂

香港新聞組／香港15日電
香港政府表示，在評估巴士加價申請時，會考慮營運成本、市民的負擔能力及方程式下的運算結果等。（取材自香港電台）
香港政府表示，在評估巴士加價申請時，會考慮營運成本、市民的負擔能力及方程式下的運算結果等。（取材自香港電台）

香港剛踏上復常之路，公共交通工具即掀加價潮。五間專營巴士公司申請加價幅度曝光，其中新巴城巴市區線申請劃一加2元，九巴申請加9.5%，城巴機場路線（「A」和「NA」線）申請加幅更高達50%。市民普遍認為加幅過高，不能接受，議員更批「瘋狂」。

大公報報導，多家專營巴士公司去年已向政府遞交加價申請，運輸及物流局最新提交立法會文件顯示，政府正考慮有關申請。專營巴士營運商的代表，周五將到立法會交通事務委員會簡介申請。九巴申請加價9.5%；同一集團的龍運巴士申請加8.5%。

新巴及城巴提出，所有日常路線票價劃一加2元（港元，下同，約0.25美元） ；至於城巴機場服務以外的日常和通宵服務路線，即「B」、「E」、「R」、「S」及「N」線的票價，就申請加23%，機場服務路線即「A」及「NA」線，就申請加價50%。大嶼山巴士亦申請加價9.8%。

若按巴士公司的申請加幅加價，機場巴士路線的影響最大，例如往返鴨脷洲至機場的A10線，會由現時48元單程，加價50%變成72元，往返寶琳的A29線，則由42元變成63元。此外，城巴新巴市區線雖然劃一加價2元，看似金額不多，但由於部分路線車資不高，例如城巴98號線現時收費3.1元，加價2元後加幅可達64.5%。

運輸署表示，三年疫情影響巴士乘客量，考慮加價申請時，會平衡巴士公司財務水平及公眾負擔能力，強調政府會審慎檢視加價申請，如果認為專營商申請的加幅過高，會建議調低加價幅度甚或拒絕申請。

市民普遍不接受對巴士公司加價解釋。在灣仔等巴士的黃小姐形容「人工未加，車費先加」，認為疫情剛剛過去，加價對不少人都會產生壓力；市民曾小姐聽聞機場線加價五成時，直言「太誇張」。

另據明報報導，多名立法會議員不滿加幅，立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌表示，過去加價方程式均以百分比計算加幅，這次城巴新巴劃一加2元偏離原有做法，部分短途路線加2元後實際加幅可逾50%，形容屬「瘋狂」。他認為多年沒申請加價是「巴士公司自己問題」，不接受一次過追加20年加幅。

報導指出，實政圓桌田北辰說，過去兩年通脹約2%，這次各巴士公司申請加幅全為通脹數倍，加幅驚人，建議巴士公司每年按通脹加價。工聯會鄧家彪形容巴士公司「獅子開大口」，稱香港已步向復常，巴士申請加價如摑政府一巴掌，要求行會做把好關，勿讓車費上調破壞經濟復甦勢頭。 

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