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香港國際影視展 吸引25國家地區700展商 歷年最多

香港新聞組／香港14日電
由香港貿發局主辦的香港國際影視展13日在會展中心開幕，香港國際影視展是亞洲最大的跨媒體、跨業界的影視娛樂交易博覽，活動吸引來自逾25個國家及地區及700個展商。（中通社）
由香港貿發局主辦的香港國際影視展13日在會展中心開幕，香港國際影視展是亞洲最大的跨媒體、跨業界的影視娛樂交易博覽，活動吸引來自逾25個國家及地區及700個展商。（中通社）

香港貿易發展局舉辦的香港國際影視展（FILMART），13至16日在香港會議展覽中心舉行。作為香港影視娛樂博覽八大活動之一，今年FILMART在疫情後首度以實體形式回歸，吸引來自逾25個國家及地區700個展商，創歷年之最。廣東館、福建館、「影向未來」浙江影視國際推介會等展館和活動也於昨日在展場內舉行啟動儀式。

綜合媒體報導，香港影視娛樂博覽昨天舉行啟動儀式，香港影視娛樂業界代表、環球展商及買家聚首一堂；特區政府政務司司長陳國基、國家廣播電視總局國際合作司一級巡視員周繼紅、中聯辦宣文部副部長張國義、特區政府署理文化體育及旅遊局局長劉震、香港貿易發展局總裁方舜文及香港影視娛樂博覽宣傳大使黎明主禮啟動禮。

黎明表示，相隔三年再出席開幕禮很開心，疫情後終於有實體記者會。他說：「我自己參與多年都在不斷學習，因為影視其實是多元創作，經過不同時間及不同潮流亦會改變創作上的意念，故需要很多新人加入創作，希望能多些新人加入後越做越好，能夠做多元娛樂給觀眾及帶到世界各地。」

香港國際影視展是亞洲最大的跨媒體、跨業界的影視娛樂交易博覽，今年吸引來自逾25個國家及地區700個展商，包括香港、內地、日本、南韓、台灣、泰國、義大利、美國等20多個地區展館，其中內地這次有超過330家影視公司參展。

此外，台灣文化內容策進院（文策院）、台北影音節目製作商業同業公會（台北影音公會）和中華民國廣播電視節目製作商業同業公會也分別組成「參展團」和「買家團」，透過這樣的交流，台灣影視業者得以與國際市場進行深度對接，增強其在全球影視市場中的競爭力。

在經歷了三年的線上展後，香港國際影視展的實體展受到各界業者的熱烈關注。本次展會為國際和亞太地區的影視從業者提供了電影巡禮、交流、試映會及交易等平台，透過此次交流，台灣影視業者得以與國際市場進行深度對接，增強了其在全球影視市場中的競爭力。

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