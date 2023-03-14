購買力出動 港人赴深圳買樓占比激增

圖為深圳福田的CBD中央商務區。（中新社）

內地與香港 於1月初有序復常通關後，樓市表現向好。美聯物業中國部營運總裁白紀遠表示，通關後，深圳樓市交易數據顯著上升，該行客戶對深港物業的問盤量較復常通關前急升八成，看樓量亦升七成；而香港客戶交易量占整體交易的比率由4%大升至10%。深圳市物業買賣成交量更升88%，住宅租賃量則升1.35倍，商舖租賃量增加1.25倍。

文匯報報導，美聯物業住宅部營運總監張子存指出，各大口岸區域物業買賣和租賃交易量升幅驚人，買賣交易量升1.38倍，住宅租賃量升2倍，商舖租賃量升1.8倍，反映復常通關大幅提振深圳樓市。至於香港樓市方面，三年積存購買力被引爆，加上內地資金逐步流入市場，令香港樓市「牛蹤乍現」，去年第四季內地買家入市占比創11年季度新高，相信隨著經濟邁步復常，該比例將進一步上升。

整體大灣區 樓市2月交投方面，白紀遠指出，以佛山市的表現最突出，佛山市一手成交按月升約1.6倍，二手成交亦按月升54%；中山市一手成交亦按月升逾1倍。近兩年大灣區內地城市樓價相對穩定，當中以200萬（人民幣，下同，約29萬美元）至300萬元的住宅最受買家歡迎。隨著全面通關後經濟復常，相信會持續有港人前往內地和大灣區置業，美聯中國為此已在內地與香港關口增設更多地舖並增聘三成人手，同時將於香港設立內地物業展銷廳，與美聯物業合辦睇樓團，彼此介紹客源。

據報導，香港樓市方面，張子存認為，隨著過去三年累積的購買力爆發，配合全面通關，內地買家對香港樓市影響力將大增，加上香港樓價仍未重返高位，吸引內地買家來港入市，料占比有望進一步提高。另外，政府「高才通」計畫反應熱烈，預計各項「搶人才」措施每年可吸引4.5萬名各地精英來港，這些新來港專才相信大部分來自內地，為租買市場帶來新動力，並進一步推高內地買家於整體交投的比例。

張子存續指，新一份財政預算 案調低首置印花稅，刺激香港住宅交投顯著回升，今年2月一手成交量高達867宗，按月升逾七成，按年升逾六倍，預計同期二手成交量高達5,000宗，按月升逾兩成，按年升逾75%。他預計首季新盤成交將重返4,200宗水平，按季大幅反彈約3.9倍；期內二手成交則有望達1.4萬宗，按季升約68%。至於樓價相信首季可升6%。