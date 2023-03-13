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香港8大學 文科和人文科學離職率9.3%最高

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港教資會數字顯示，由教資會資助八間大學（八大）2021/22學年教員離職率為7.4%，創回歸以來新高。大部分學科的離職率在上學年明顯上升，「文科和人文科學科」離職率9.33%最高，「商科和管理科」及「工程科和科技科」的離職率也超過9%。

明報報導，若以學年離職人數，除以學年學科教員人數比較，八大學科除「商科和管理科」及「教育科」外，上學年教員離職率均創最近5年新高，當中以「工程科和科技科」升幅最大，較前一學年增加4個百分點。中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，不少本地學者移居海外，了解到部分教學部門招聘有困難，但期望過去未能取得教席的「流浪教師」能接替流失的本地學者，「希望有人走時，也有人回來」。

據報導，本地學者流失，也有內地學者選擇赴港，報導引述「海歸」學者、城大電腦科學系助理教授陸志聰表示，儘管內地頂尖大學對海歸學者而言是首選，香港學術自由程度較內地高，大學制度較接近西方國家，有一定吸引力。「內地幾乎只有某些符合國家重要方向，才比較好拿到資源，有很多方向可能很難拿到資源。」他認為，大灣區提供國家級戰略科研項目和資金，身處香港變相可獲兩地資源。

不過，報導稱，陸志聰冀香港增加對年輕學者的支持，其中香港樓價高企，他身邊有學者就因為居住成本高而放棄赴港。

此外，報導指，分析八大各學科教員的國籍或原居地，「工程科和科技科」及「理學科」的內地學者大幅增加，兩個學年間分別增加39%和27%。中文大學工程學院副院長、立法會選委會界別議員黃錦輝認為，數字受多項因素影響，其中近年中美關係緊張、美國加強對內地理工科學者的審查以至收緊簽證，令部分人選擇赴港。他指出，世界頂尖的理工科學者不少來自內地，獲聘者以「海歸」占多數屬正常，強調大學招聘不分國籍，能者居之。

香港01報導，八大在2021/22學年共361名教學人員離職，其中嶺南大學有16人離職，離職率達11.6%，為八大最高；實際離職人數最多為香港城市大學，有77人，離職率亦有9.8%；香港科技大學離職人數則按年增加逾一倍至56人，離職率由4.5%飆至10%。

香港 灣區 教育

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