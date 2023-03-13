香港8間大學教員 本地減14% 內地增35%

嶺南大學2021/22學年離職率達11.6%，為八大最高。（取材自維基百科）

港大、中大、理大等八間資助大學（簡稱八大）教學人員離職率近年上升，大學教育 資助委員會表示，八大「本地」教員4學年減少14%，內地背景的教員增加35%。

明報報導，數據顯示本地學者持續流失，多名學者分析，不少本地學者近年因政治和社會環境移民，而具「海歸」背景內地學者的普遍學術能力及刊登論文表現出眾，且本身人數多，導致「此消彼長」。

據報導，有內地學者表示，不少內地及「海歸」學者僅將香港 視為工作地方，較少研究本地社會，倘香港學者持續流失，或影響有關香港的研究發展。

報導稱，早前教資會有關八大教員的國籍資料顯示，內地教員人數持續上升，由2017/18學年1175人增至2021/22學年1592人，同期本地教員由2003人減少至1722人，其他國籍的教員人數未有明顯變動。

報導指出，按比率計，內地學者占整體教員由24.4%升至32%，本地學者則由41.5%跌至34.6%。各間大學以理大的本地學者減少最多，5年間由506人減至380人，跌幅達24.9%，同期內地學者由154人增加近一倍至297人。嶺大本地學者同期亦減少約2成。

報導引述中文大學新聞與傳播學院教授李立峯分析，近年社會環境導致不少海外和本地學者離港，另一邊廂，內地改革開放後整體有更多內地學生到海外留學，全球「海歸」學者不斷增加，大學招聘時聘請較多「海歸」背景內地學者屬自然現象。

香港城市大學2021/22學年有77人離職，人數最多。（取材自臉書）

報導 ，本月初離港赴英的英國 布里斯托大學歷史系教授葉健民亦認為，客觀而言「海歸」學者學術能力強，出版論文能力「驚人」。他並稱，近年不同大學均設內地分校，大學增聘內地學者或出於生源考慮。

香港科技大學2021/22學年離職人數按年增加逾一倍至56人。（取材自維基百科）

報導引述中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，本地學者人數及比率下跌，反映不少學者近年離港，他們普遍對社會氣氛失望，憂慮在目前政治環境下做研究會誤觸「紅線」，也有外國學者對於赴港有顧慮。葉健民提到，近年離港的本地學者資歷較深，積極參與本地社會事務，他們離港會令學術界失去一定動力。