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香港特首李家超：Google有責移除錯誤國歌

香港新聞組／香港13日電
香港特首李家超表示，Google對國歌的保障是有道德和法律責任。（中新社）
香港特首李家超表示，Google對國歌的保障是有道德和法律責任。（中新社）

針對香港男子冰球代表隊上月底在歐洲參加國際比賽時，主辦方賽後播國歌時出錯事件，香港特首李家超昨日表示，播錯國歌事件涉及谷歌Google）搜尋器出現不正確的搜尋結果，Google作為大機構，對於國歌的保障是有道德和法律責任，港府已多次交涉，希望共同找出解決辦法。　

香港男子冰球隊上月底在歐洲參加國際比賽時，賽後又傳播錯國歌。（視頻截圖）
香港男子冰球隊上月底在歐洲參加國際比賽時，賽後又傳播錯國歌。（視頻截圖）

綜合文匯報、中通社等媒體報導，李家超強調，國歌代表民族尊嚴、國家尊嚴，如果相關機構和組織不符合指引要求，會有處罰行動。文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦指，若證實冰球協會沒有跟隨指引，一定會嚴肅跟進處理。

去年11月以來，已至少發生三起國際賽事播錯香港國歌。經調查後，發現原因出在Google搜尋「香港國歌」所顯示的結果是《願榮光歸香港》。

李家超昨日下午前往北京列席13日舉行的14屆全國人大第一次會議閉幕會，他在香港國際機場接受訪問時表示，關於香港代表隊在參加不同國際賽事中，主辦方播放國歌時出錯，這是不能夠接受。

李家超表示，「我多次表明，國歌代表了民族尊嚴、國家尊嚴，我們會竭盡一切所能，確保正確的國歌在不同場合播出，所以我們發出了不同指引，要求參加賽事的機構和組織都遵守，如果他們不符合指引要求，我們會有處罰行動。我們會在審視每件事件的報告後，看看如何處理。」

李家超指出，據港府方面了解，國歌播錯的情況很多時候是涉及谷歌（Google）搜尋器出現不正確的搜尋結果。「我們覺得作為一個大機構，對於國歌的保障是有一個道德和法律責任，我們希望谷歌可以與我們一起盡量解決這個問題。對於這次事件，我們希望他們會與我們共同找出一些解決辦法。因為我知道，根據他們（谷歌）公開的公司政策，是不會容許一些錯誤或違法資訊在搜尋器出現；如出現時，他們有方法將其移除或處理好。我們會繼續交涉。」

香港 谷歌 Google

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