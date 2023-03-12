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港前支聯會主席李卓人之妻獲保釋 何俊仁胞弟被拘

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港前職工盟祕書長、前支聯會主席李卓人之妻鄧燕娥9日涉「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，被拘捕，昨中午獲准以20萬港元（約2.5萬美元）保釋。她表示，對被捕感「莫名其妙」。

明報報導，稍後其胞妹、前職工盟培訓中心行政總監鄧燕梨，及協助鄧燕娥律師、民主黨前主席何俊仁胞弟何俊麒，涉嫌串謀妨礙司法公正被拘捕。他們被指在鄧燕娥被搜屋前，涉嫌取走相關證物，包括電腦、文件和電話，企圖阻礙警方的調查。

據報導，鄧燕娥昨午約1時步出警察總部，她稱警方懷疑她「勾結外國勢力」，惟自己一直以來的工作與勞工權益、工人組織及工會有關，不解為何會被指犯法及危害國家安全，也沒有料到回港會被捕，對此感「莫名其妙」。

報導稱，她表示，9日到赤柱監獄探望李卓人後被捕，「探完一出來就被警察搶電話、拘捕，都嚇一跳」，目前獲准保釋，護照、電話、所有提款卡及信用卡被扣起，須於17日再報到。她相信李卓人可從新聞得知自己被捕消息，稍後會繼續探望李卓人，並感謝大家關心。被問到被捕是否與職工盟有關，鄧稱「（警方）無講過」。

報導指出，前職工盟主席黃迺元、副主席鄧建華、司庫鍾松輝及鄧燕梨等親友昨早近11時到警察總部外守候，黃迺元稱，「沒什麼心情，希望娥姐（鄧燕娥）無事」。鄧燕娥步出警總時，大批傳媒包圍拍攝，眾人其後一同離開，並合十請記者暫停追訪。據了解，鄧燕梨及何俊麒昨早曾到灣仔警察總部為鄧燕娥處理保釋手續，其後在警總被捕。

報導說，鄧燕梨為前職工盟培訓中心行政總監，亦是「食德好」創辦人，「食德好」屬非牟利組織「喜動社區發展網絡」旗下項目，為香港首個社區食物回收環團，推動回收剩食予基層人士及「全民惜食」，協助解決本地廚餘問題。她亦是黃金時代基金會的籌備委員會成員，基金會旨在推動智齡城市在亞洲的發展。

警察 香港 監獄

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