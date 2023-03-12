當選人大常委 李慧琼港區歷來最年輕

全國人大一次會議11日選出新一屆全國人大常委會委員，港區全國人大代表、民建聯主席李慧琼當選全國人大常委會委員。（中通社資料照片）

14屆全國人大一次會議昨在人民大會堂舉行第四次全體會議，選出新一屆人大常委，48歲的香港 民建聯主席李慧琼當選，是歷來最年輕港區全國人大常委。

綜合大公報、明報報導，被問到會否繼續兼任立法會內務委員會主席及民建聯主席，她稱會與不同持分者溝通及聆聽意見，亦會與身兼內會副主席的港區人代團長馬逢國積極協調。

全國人大一次會議昨宣讀172名候選人名單，應選159人，差額為13人。李慧琼獲2901票贊成，35票反對，3票棄權，當選全國人大常委會委員。

李慧琼表示，感謝國家對她的信任，以及所有人大代表的支持。她會全力以赴，不負國家及香港社會的期望，同時會擔任好雙向橋樑角色，加強中央與香港的溝通。

馬逢國說，李慧琼以高票當選是很大鼓舞，認為她是香港最大政黨的領袖，也對國情有所掌握，相信會獲各港區人代及整體社會支持。港區人代陳帆形容，李慧琼是擔任人大常委的「最好選擇」，讚賞她非常掌握香港事務，對國情有深厚認識，未來會全力支持對方工作。

中聯辦前主任王志民亦當選人大常委。

另據香港01報導，前特首、前全國政協副主席董建華不再連任全國政協委員，香港僅梁振英擔任全國政協副主席。全國港澳研究會理事宋小莊直言，香港暫時沒有人選可接替董建華，需更努力才能得到認可。

宋小莊指，按照慣例需要按部就班才可擔任全國政協副主席，認為梁振英已是「超班」，亦勝在有心做、努力做，故連任副主席一職，又稱「人們以為副主席很閒，梁振英就當正職」。至於李家超卸任特首後，會否擔任全國政協副主席、到時香港會否又占兩席，宋小莊則認為難下定論，但指出如要合資格，李家超要管治好香港的同時，再為國家發揮貢獻。

新一屆政協常委中，有16名港人，其中包括首次當選政協就擔任常委的信德集團行政主席何超瓊。宋小莊稱情況罕見，估計是何以前對從政沒有興趣，但現時有一定社會地位後想進一步服務國家，中央於是安排常委一職。