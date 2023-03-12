搶人才 港府擬重推「資本投資者入境計畫」

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 財政司長陳茂波在有線新聞節目表示，港府計畫重推「資本投資 者入境計畫」，以搶人才、搶資金、搶生意。他說當局正研究計畫細節，今次目標吸引資金將較上次每宗申請要求的1000萬港元（約127.3萬美元）多幾倍，其中部分資金需投資在創科等特定產業，且不包括物業投資額，預計年內推出。

明報報導，至於計畫會否如同鄰近地方的做法，陳茂波說香港正為家族辦公室提供稅務優惠，認為香港十分國際化，而且金融市場深度和闊度拋離其他地區，相信香港有綜合競爭力。

陳茂波又說，香港月底將舉辦高峰論壇，屆時有逾百個頂級的家族辦公室、約300至400人參與，形容是區內盛事。他認為論壇可令這些資產擁有人親身赴港感受，可以吸引他們落戶。

此外，港府計畫於未來5年每年發行650億港元基建及綠色債券 ，其中首批基建債券有望今年發行。陳茂波表示，由於未來將有涉及鐵路、公路及造地等項目，需確保有足夠現金流，以按時及盡快完成項目，惟由於每個項目都有特殊性及時間性，若為專門項目推出債券，未必最有效益，且發債亦需留意時間及規模。他預計至2027/28年度，發債額將占本地GDP約9.5%，屬非常安全水平。他強調香港發展毋須依靠發債。

談及近日旺角洗衣街地皮中標價遠低於市場估算，陳茂波說商業地價一般較住宅地低，且今次涉及的並非單純商業項目，發展商需同時負責興建社福設施。

陳稱，港府每次招標都由地政總署一組測量師作獨立評估，以訂出底價，制度嚴謹。他形容當局不會因市場短期波動而打亂賣地計畫。