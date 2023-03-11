「支聯會」拒交資料案 鄒幸彤、兩常委各判囚4.5個月

前香港支聯會副主席鄒幸彤，被指拒絕向國安處提供組織活動的相關資料，遭判入獄4.5個月。（取材自臉書）

已解散的支聯會前副主席鄒幸彤及4名前常委，被指拒絕向國安處提供組織活動的相關資料，被控沒有遵從通知規定提供資料罪。被告梁錦威及陳多偉早前已認罪，被判囚3個月，餘下3人包括鄒幸彤、鄧岳君及徐漢光不認罪，經審訊後被裁定罪成，11日在西九龍法院判刑同被判入獄4.5個月。

綜合港媒報導，警方國安處於前年8月25日，以「支聯會」涉嫌作為「外國代理人」為由，按國安法第43條實施細則附表5，向「支聯會」多名頭目發通知書，索取其財政、活動等資料，其中5名頭目鄒幸彤及梁錦威、鄧岳君、陳多偉和徐漢光事後被控「沒有遵從通知規定提供資料」罪，最高刑罰是監禁半年、罰款10萬元。案中被告梁錦威及陳多偉早前認罪，已服畢3個月刑期。

3名被告包括支聯會前副主席鄒幸彤（38歲，大律師）、前常委鄧岳君（55歲，無業）和徐漢光（74歲，退休 人士）。控罪指他們在2021年9月8日，作為支聯會在本港的幹事或管理或協助管理該組織的人士，並已獲根據《中華人 民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。

沒有另聘律師代表的鄒幸彤親自求情時，提及天安門 事件、中國大陸的人權狀況等，裁判官表示作為大律師，鄒應該明白法庭不是政治平台，她不應在此發表政治主張，要求她尊重法庭，只圍繞純粹法律的事宜作陳詞。鄒回應道，是次檢控本身就涉及政治，若硬要把政治和法律分開，是無視現實，令這本來就荒謬的審訊更形荒謬。