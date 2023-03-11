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港消費券4/16先派3000港元 餘下2000元7.16日發放

香港新聞組／香港11日電
香港新一輪首期電子消費將於4月16日派發，合資格人士將可透過早前登記的儲值支付工具領取。（中新社）
香港新一輪首期電子消費將於4月16日派發，合資格人士將可透過早前登記的儲值支付工具領取。（中新社）

香港財政司司長陳茂波昨日宣布，今年財政預算案提出的5000元（港幣，下同，約636.9美元）電子消費券計畫，第一期3000元將於4月16日發放，市民不可「轉會」，須使用去年領取消費券同一個電子支付平台，料640萬名去年已成功登記消費券計畫的市民受惠，包括約10萬名合資格的非永久居民可獲發半額消費券。

大公報報導，市民可直接透過其已登記的儲值支付工具帳戶，毋須辦理任何登記或其他手續。餘下2000元消費券於7月16日發放。

港府10日舉行記者會，公布新一輪電子消費劵計畫派發詳情。（中新社）
港府10日舉行記者會，公布新一輪電子消費劵計畫派發詳情。（中新社）

陳茂波表示，今年派發消費券料可提振本地生產總值約0.6%。財政預算案提出的「開心香港」一系列活動，亦將於下月陸續展開，他希望到時大家一起「開心香港、開心消費」，帶動經濟復甦。

財政預算案提出，今年向每名合資格18歲或以上永久性居民和新到港人士，分兩期發放總額5000元的電子消費券；透過大約八、九個不同入境計畫在港居住及到港升學的合資格人士（港漂），則獲發2500元消費券。當局強調，若市民已經離港，或有意圖永久離開香港，將失去領取消費券的資格。

市民須以去年相同的儲值支付工具領取首期消費券。若帳戶已失效，市民須在本月29日或之前，通過指定網站，或前往八間指定臨時服務中心等方式更新帳戶，更新後必須以同一儲值支付工具收取消費券。消費券的適用範圍也與去年發放安排一樣，包括本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖。

首期消費券將於10月31日到期，7月16日派發的第二期2000元消費券，將於明年1月31日到期。而以八達通帳戶收取消費券的用戶需注意，若其合資格消費累積總額在6月30日或之前未能達到3000元，7月16日將無法獲發第二期的2000元，並向後推遲一個月，最遲須在10月31日前用完首期消費券。

香港餐飲聯業協會相信，新一期消費券為業界帶來額外兩成生意額，合共約60億元收入。該會長黃家和表示，隨著疫情過去，經濟環境不同，估計餐飲業界的受益份額，由首年30%逐步下降至去年的25%，今次再降至20%。

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