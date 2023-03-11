香江風情／花花世界復常 港怎回疫情前？

香港花卉展覽3月10日至19日在維多利亞公園開幕，共展出約40萬株花卉，吸引大批市民前來賞花。（中新社）

3月10日黄道吉日，香港 停辦3年的實體香港花卉展終得復辦，香港維多利亞公園再現人潮，展出花卉和預期來玩的人數都數十萬計，花海加上人潮，香港人說這就是花花世界了。

維多利亞公園的花卉展，由港府康文署主辦，主題定的是「繡麗綻放、幸福滿載」，以那個繡字，找的就是花形獨特的的繡球花，可能是圖繡球花共通的花語有團圓和團聚之意，與香港當局追求的「復常」兩字相通。但繡球花色繁多，不同顏色花語意涵大有不同。

港府再辦花卉展，為了熱鬧，找來參展機構有225個，其中72個來自不同國家不同機構，展出花卉有40萬株，其中十分之一是繡球花。港府預期10天展期，會有約63萬市民來花展。

10日第一天開放，香港天晴暖乾燥到有點熱，是出門的好日子，忍了3年，不少市民都急切去花展玩，花展入口排照留念者更要擠來擠去，場內也是打卡照相的人比靜靜賞花的人要多，其中1萬3000株荷蘭鬱金香構成的花海最吸引人。好在場內還設有一些工作坊、花藝示範等活動，可以吸引一些人駐足觀看。

香港花卉展覽3月10日至19日在銅鑼灣維多利亞公園開幕，今年花展主題為「繡麗綻放、幸福滿載」，開幕日維園人山人海。（中通社）

在面向香港民眾的花卉展之外，香港當局也在加快推動面向外部的展會。剛結束的珠寶展，據說有萬多人入場，算是成功了，稍後國際藝術展Art Basel，會以疫情 前規格來辦，誓要辦成國際文化盛事。香港會展董事總經理梅李玉霞說，疫情前香港一年有B2B性質的展覽，現在會全線復辦。

不論是面向本地民眾的花卉展，還是面向世界的珠寶展，當局都盡量以香港回到「花花世界」般的復常來辦，但香港還有些事看來不易復到疫前如常。10日這天，國安警察 說先後拘捕兩名女子，指控她們涉嫌違反香港國安法。

兩名被以國安罪拘捕的女子，其中一名23歲，被指控涉嫌在網上發布煽動港獨訊息，犯下了「煽動分裂國家罪」。

另一名65歲女子，是前香港工會組織職工盟祕書長李卓人的妻子鄧燕娥，她被指控收多國資金，涉嫌犯下「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。社運界消息說，鄧本來已去英國，但聽聞坐牢的丈夫李卓人跌傷，趕回來去赤柱監獄探望丈夫時被捕。