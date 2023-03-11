我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行找警處理

暴風雨再襲加州防洪災 氣象局籲做撤離準備

香江風情／花花世界復常 港怎回疫情前？

香港特派員李春
香港花卉展覽3月10日至19日在維多利亞公園開幕，共展出約40萬株花卉，吸引大批市民前來賞花。（中新社）
香港花卉展覽3月10日至19日在維多利亞公園開幕，共展出約40萬株花卉，吸引大批市民前來賞花。（中新社）

3月10日黄道吉日，香港停辦3年的實體香港花卉展終得復辦，香港維多利亞公園再現人潮，展出花卉和預期來玩的人數都數十萬計，花海加上人潮，香港人說這就是花花世界了。

維多利亞公園的花卉展，由港府康文署主辦，主題定的是「繡麗綻放、幸福滿載」，以那個繡字，找的就是花形獨特的的繡球花，可能是圖繡球花共通的花語有團圓和團聚之意，與香港當局追求的「復常」兩字相通。但繡球花色繁多，不同顏色花語意涵大有不同。

港府再辦花卉展，為了熱鬧，找來參展機構有225個，其中72個來自不同國家不同機構，展出花卉有40萬株，其中十分之一是繡球花。港府預期10天展期，會有約63萬市民來花展。

10日第一天開放，香港天晴暖乾燥到有點熱，是出門的好日子，忍了3年，不少市民都急切去花展玩，花展入口排照留念者更要擠來擠去，場內也是打卡照相的人比靜靜賞花的人要多，其中1萬3000株荷蘭鬱金香構成的花海最吸引人。好在場內還設有一些工作坊、花藝示範等活動，可以吸引一些人駐足觀看。

香港花卉展覽3月10日至19日在銅鑼灣維多利亞公園開幕，今年花展主題為「繡麗綻放...
香港花卉展覽3月10日至19日在銅鑼灣維多利亞公園開幕，今年花展主題為「繡麗綻放、幸福滿載」，開幕日維園人山人海。（中通社）

在面向香港民眾的花卉展之外，香港當局也在加快推動面向外部的展會。剛結束的珠寶展，據說有萬多人入場，算是成功了，稍後國際藝術展Art Basel，會以疫情前規格來辦，誓要辦成國際文化盛事。香港會展董事總經理梅李玉霞說，疫情前香港一年有B2B性質的展覽，現在會全線復辦。

不論是面向本地民眾的花卉展，還是面向世界的珠寶展，當局都盡量以香港回到「花花世界」般的復常來辦，但香港還有些事看來不易復到疫前如常。10日這天，國安警察說先後拘捕兩名女子，指控她們涉嫌違反香港國安法。

兩名被以國安罪拘捕的女子，其中一名23歲，被指控涉嫌在網上發布煽動港獨訊息，犯下了「煽動分裂國家罪」。

另一名65歲女子，是前香港工會組織職工盟祕書長李卓人的妻子鄧燕娥，她被指控收多國資金，涉嫌犯下「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。社運界消息說，鄧本來已去英國，但聽聞坐牢的丈夫李卓人跌傷，趕回來去赤柱監獄探望丈夫時被捕。

香港 疫情 警察

上一則

習近平、李強、王滬寧「鐵三角」 人大暢聊近半小時

下一則

TikTok再遭圍堵 比利時政府、丹麥廣播公司都禁用

延伸閱讀

被爆認識涉蔡天鳳案IG女神 古天樂首度回應

被爆認識涉蔡天鳳案IG女神 古天樂首度回應
香港故宮4月展300件卡地亞珠寶 含林青霞、何超瓊珍藏

香港故宮4月展300件卡地亞珠寶 含林青霞、何超瓊珍藏
46歲香港凍齡玉女歌手台灣現蹤 粉絲驚「完全沒變」

46歲香港凍齡玉女歌手台灣現蹤 粉絲驚「完全沒變」
好康報您知╱香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

好康報您知╱香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

熱門新聞

(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭產？妻女批：32年不聞問 無情無義

2023-03-03 08:00
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

2023-03-03 10:47
香港名媛蔡天鳳。（取材自Instagram）

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

2023-03-04 17:25
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

2023-03-03 12:17
網友在廣西偶遇邊界與海洋事務司副司長趙立堅​​​。（取材自微博）

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

2023-03-10 12:22
內地媽媽帶女兒在香港公立醫院就醫，收到「震撼帳單」。（取自小紅書）

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

2023-03-06 14:24

超人氣

更多 >
網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷
趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？
矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入
引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？