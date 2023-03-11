傑出創科學人計畫 已吸引80學者到港

香港示意圖。(圖：shutterstock)

2023年「青年科學家502論壇」港澳專場昨日在港舉行，以「從基礎到前沿」為主題，多位國際科學家就前沿研究的新進展與與會者作深入交流。超過120位科研業界人士出席論壇，包括港澳區的「科學探索獎」獲獎者、新基石研究員等。

大公報報導，創新科技及工業局局長孫東指出，國家對基礎研究是空前的重視，特區在這方面具有優勢，亦有能力為國家的科技事業作出應有的貢獻。孫東又強調，「傑出創科學人計畫」已吸引80名科研學者赴港，「搶人才」初見成效。

論壇由新基石科學基金會與香港 科學院、京港學術交流中心共同主辦，孫東和香港研究資助局主席黃玉山等致辭，中聯辦教育科技部部長王偉明出席。

孫東表示，港府必須大力鞏固及強化現有優勢，為推動中下游的發展打好根基。為了延續上游的優勢，創新科技及工業局會繼續透過創新及科技基金的各項計畫，資助各類相關的研究項目。他續說，早前預算 案公布將投入60億港元（約7.6億美元）發展生命科技，又預留30億港元加強人工智能 量子科技等科研工作，都顯示出港府大力發展創科的決心，另外「傑出創科學人計畫」推出至今，已吸引80名科研學者赴港。

為了吸引更多人才投身基礎科研，新基石科學基金會副理事長兼祕書長王嫵蓉表示，基金會推出「科學探索獎」和「新基石研究員項目」，持續支持年輕科技人才探索基礎研究和前沿技術「無人區」。目前內地的「科學探索獎」已資助200位青年科學家，每人300萬元人民幣（約43.5億美元）的獎金由獲獎人自由支配。「新基石研究員項目」計畫10年投入100億元人民幣，現時已有11位港澳地區科學家獲上述兩個項目資助。

黃玉山表示，研究資助局每年投入23億港元資助大學的科研項目，但有關資助僅用於科研，而非資助科學家本身。他認為，新基石科學基金會的資助能夠填補本地這方面科研資助的「空白」，有助鼓勵青年科學家。