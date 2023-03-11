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香港內地客新造保費 去年2.6億美元飆兩倍

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港保險業監管局公布2022年保險業的臨時統計數字，期內長期業務新造保費按年下跌19.1%至1349億元（港幣，約171.8億美元），來自內地訪客的新造業務保費為21億元（約2.6億美元），勁升200.3%。

大公報報導，保監局解釋，是由於個別保單及2021年基數較低而顯著回升，佔個人業務總額1.5%。隨著香港與內地今年恢復通關，業界均指近月來自內地旅客的生意明顯上升，至於何時回復疫情前水平，要看內地旅客赴港數目何時恢復。

香港去年毛保費總額達到5560億元，較去年同期下跌7.7%，長期有效業務的保費收入總額為4914億元，按年下跌9.1%。保監局指出，2022年長期有效業務的保費收入下跌主要是受部分產品的保費支付模式，以及2022年新造業務普遍下降所影響。

期內長期業務（不包括退休計畫業務）的新造保單保費為1349億元，按年下跌19.1%，主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為1195億元，下跌11.9%；以及投資相連業務，其新造保單保費為149億元，下跌51.6%。保險公司共發出約2.9萬分合資格延期年金保單，並帶來20億元保費，占個人業務總額1.5%。

一般業務方面，去年毛保費為646億元，上升4.5%，淨保費則為421億元，上升1.6%，已償付申索毛額為300億元，下跌4.5%，整體承保利潤由20億元擴大至42億元。

內地與香港通關後，內地旅客逐步回升。匯豐保險香港行政總裁文德華表示，受惠於兩地通關及吸引旅客的宣傳，內地客戶之前對保險產品累積了的龐大需求帶動香港保險業務。在2月，該行收到內地客戶的保險申請已經超越疫情前水平。

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