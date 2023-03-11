有村民吃藥才能入眠 香港蔡天鳳碎屍案發地辦8小時超渡

蔡天鳳碎屍案事發地點大埔龍尾村10日舉行超渡法事，有村民須吃安眠藥才能入睡。（取材自Instagram）

香港 名媛蔡天鳳 遭殺害及肢解烹屍案，凶案地點大埔龍尾村的村民10日舉行超渡法事，法事由上午10時起做到下午6時，長達8小時。

綜合港媒報導，凶案發生迄今逾半個月，涉為謀殺烹屍現場的大埔龍尾村村屋雖獲解封，但附近村民人心惶惶，有村民甚至吃安眠藥才能入眠，因備受困擾向村長求助。

10日上午10時，打齋儀式正式開始，穿起黃色道袍的道士在壇前敲鐘念經，為亡者超渡，其後一眾村民輪流上前拜祭及上香。

龍尾村兩名村長表示，法事由上午10時做到下午6時，並指案發後有村民感到不安及驚慌，希望儀式令死者安息，也讓村民心安。

此外，蔡天鳳前夫鄺港智的女友人、IG網紅潘巧賢（29歲）日前在內地落網，7日移交香港警方。潘涉嫌介紹遊艇公司職員予鄺港智，被控一項協助罪犯罪。近日有內地媒體指，潘巧賢的父親為綽號「雙槍王」的悍匪潘鑾彬，他曾與省港旗兵持械行劫，與警方駁火；又曾綁架「左軚車大王」林益明，被高等法院重判入獄21年。

據知，潘鑾彬出獄後，與女兒潘巧賢同住天壐高層單位，月租約10萬元（港幣，下同，約1.2萬美元）。

翻查資料，潘鑾彬曾兩次持槍犯案。1993年1月，潘鑾彬聯同3名省港旗兵，持槍闖入油麻地太平館餐廳打劫，據知當時餐廳內的顧客包括劉家良與其妻翁靜晶，以及粵劇名伶阮兆輝，四匪劫走47萬港元財物離開，但遇上警方追截，雙方在街頭駁火，四匪及後趁亂逃去。惟警方繼續追查匪徒下落，並出動飛虎隊，最後在九龍城將賊人一網成擒，潘鑾彬於1994年被判監10年。

潘鑾彬出獄後，再於2002年9月聯同3名在獄中認識的人士，在尖沙咀康宏廣場停車場內，擄走「左軚車大王」林益明，並勒索其家人5000萬元，雙方討價還價，終協議以500萬元作贖金。警方再次出動飛虎隊，在灣仔南洋酒店破門拘捕潘鑾彬等人。潘鑾彬其後被裁定綁架勒索罪成，重判入獄21年。