我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

回歸後首次 香港主教周守仁受邀下月訪京

香港新聞組／香港10日電
天主教香港教區9日公布，主教周守仁應北京教區主教邀請，下月中訪問北京5天。（取材自香港電台）
天主教香港教區9日公布，主教周守仁應北京教區主教邀請，下月中訪問北京5天。（取材自香港電台）

應天主教北京教區主教李山邀請，香港教區主教周守仁下月中將訪問北京五天，這是回歸以來首次有在任香港主教訪問北京，訪問團料與內地宗教事務官方機構會面。

明報報導，訪問團四人中，除副主教蔡惠民，被視為開明及同情民主運動的輔理主教夏志誠同樣受邀訪京。周守仁稱，此行將延續香港教區橋梁角色任務，促進雙方接觸與交流，以增進了解。

據報導，中大崇基神學院名譽高級研究員盧龍光牧師分析，香港教會在2019年社會運動被指「走得前」，今次內地教區邀請訪問，或意味內地有意在風波後釋出善意及保持溝通，他不認為與中梵關係特別有關。教區回覆稱，建交是中梵之間議題，今次是教區間拜訪和交流。

報導稱，對於此行會否探訪未獲內地官方認可的「地下教會」，教區稱周守仁受北京教區邀請，交談時有可能觸及其他議題，但應不會探訪地下教會。神父羅國輝稱，香港與內地教會是兄弟，總要溝通，毋須刻意分「樓上樓下」，說見或不見。

報導說，根據教區行程，周守仁一行會接觸「當地其他主教、神職、教友」及「內地負責宗教事務的相關單位」等。周守仁稱，此行將延續香港教區橋梁角色任務，促進雙方接觸與交流，增進了解。

報導指出，盧龍光分析，今次由內地教區邀請而非內地政府提出，避開香港教會與內地政府關係，淡化政治性質，亦相信教區此行得到梵蒂岡首肯。他認為經歷反修例風波及疫情缺乏接觸，對兩地教會關係不是好事，希望日後「有得談」。

據報導，今次是回歸以來香港教區主教首次訪京。1985年時任教區主教胡振中，應國務院宗教事務局邀請訪問北京及上海，其間與全國宗教事務局長、時任中央統戰部副部長江平、時任港澳辦主任姬鵬飛等人見面。1994年胡應邀訪問北京、武漢及西安，其後未再有主教任內獲邀訪問北京。

報導稱，榮休主教樞機陳日君擔任主教期間兩訪內地但未曾上京。陳日君上任後，2004年首到上海「私人訪問」三天，沒與內地官員會面；2005年香港六大宗教代表訪問廣州，與廣東省長會面，陳日君獲邀。2009年成為教區主教的湯漢，前一年以助理主教身分獲邀參加北京奧運開幕禮。

香港 北京 國務院

上一則

內地百萬網紅單騎遊3年 赴港遭偷車：走32省都好好的

下一則

美媒：中低調買「黃金股」 掌控民企龍頭

延伸閱讀

賴雅妍當香港天王嫂 慘遭掐脖摔下樓

賴雅妍當香港天王嫂 慘遭掐脖摔下樓
持BNO棄選人大 唐英年：沒人逼你做 是個人選擇

持BNO棄選人大 唐英年：沒人逼你做 是個人選擇
香港TVB「港劇式直播」入駐淘寶 股價4天飆漲107%

香港TVB「港劇式直播」入駐淘寶 股價4天飆漲107%
境外護士可望免試在港註冊 港府擬修法增3途徑

境外護士可望免試在港註冊 港府擬修法增3途徑

熱門新聞

(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭產？妻女批：32年不聞問 無情無義

2023-03-03 08:00
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

2023-03-03 10:47
香港名媛蔡天鳳。（取材自Instagram）

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

2023-03-04 17:25
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

2023-03-03 12:17
內地媽媽帶女兒在香港公立醫院就醫，收到「震撼帳單」。（取自小紅書）

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

2023-03-06 14:24
在上海一家公司工作的王女士發視頻稱，因為自己準點下班，導致試用期第3天被辭退。她覺得很委屈，要求公司依法給予她經濟補償。（視頻截圖）

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

2023-03-04 08:00

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客