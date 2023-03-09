初選案 區諾軒供稱戴耀廷「攬炒」主張瘋狂過分

攬炒派47人「初選」案3月8日續受審。控方證人區諾軒指戴耀廷在《真攬炒十步》文中的主張太瘋狂。（取材自香港電台）

攬炒派47人「初選」案，16名不認罪被告3月8日續受審。控方證人區諾軒在接受辯方盤問時指，戴耀廷於2020年4月發表幾篇攬炒文章，他開始覺得戴耀廷的看法令「初選」的性質有變化，認為戴在《真攬炒十步》文中的主張太瘋狂。

文匯報報導，區諾軒說，生活在「一國兩制」下的香港 ，「你（戴耀廷）發表一篇文章挑動了國家的情緒，我認為是過分了。」區諾軒又稱，在香港國安法立法後，「初選」犯法風險愈來愈高，所以他反對戴耀廷的有關言論。

區諾軒8日接受辯方大律師的盤問。其中大律師石書銘引述區諾軒書面供詞指，區於7月16日退出「初選」翌日在港台節目中「鮮明反對戴耀廷言論，公開聲明『初選』活動應該與戴耀廷言論分開審視」。

法官陳慶偉追問是戴耀廷什麼言論，區答稱是《真攬炒十步 這是香港宿命》文章，並直言：「我舉辦『初選』初心是不應該綑綁候選人的立場，但是很可惜在『初選』發展過程中，戴耀廷發表過不少文章，鼓動不同參加者運用否決權。」區續稱，到6月至7月時有輿論指「初選」違法，特別在6月30日香港國安法實施後，「初選」犯法風險愈來愈高，因此他在節目中發表上述言論。

法官李運騰問區諾軒為何不在協調會議階段向戴查詢運用否決權是「35+」計畫元素之一，區稱因協調會議存在不同意見，相信這是參與者的個人選擇，但「當他（戴）陸續在4月份出幾篇攬炒的文章時，我開始覺得他的看法令『初選』有性質上的變化」，這也是為何他在戴發表有關文章後說戴的想法太瘋狂的原因。區又說：「事實是『初選』在當時的法律風險，的確是很高。」

石書銘追問區諾軒是否知道余慧明參與「初選」之目的，區答稱，「我只知道有幾名衞生服務界的參選人，在6月份左右曾經接觸戴耀廷，表示有興趣參加……所以在戴耀廷同香港民意研究所交流之後，接納了衞生服務界作為『初選』的選區之一，余慧明是其中一位候選人。」

法官陳慶偉問，即余慧明是其中一名參選人且曾與戴耀廷接觸，區表示同意。石書銘續問區是否知道會面細節，區稱：「因為不是由我負責的，所以我沒有沾手衞生服務界的『初選』。」至於衛生服務界是否沒有協調會議？區稱：「以我理解是沒有。」並指「他(戴耀廷)是個別聯絡不同的候選人，和個別候選人保持聯絡。」