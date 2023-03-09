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持BNO棄選人大 唐英年：沒人逼你做 是個人選擇

香港新聞組／香港9日電
全國政協常委唐英年表示，沒有人逼迫任何人擔任人大政協，是否放棄外國護照是個人選擇。（中新社）
全國政協常委唐英年表示，沒有人逼迫任何人擔任人大政協，是否放棄外國護照是個人選擇。（中新社）

14屆全國人大和政協會議正在北京舉行，正出席兩會、出身商界背景的全國政協常委唐英年，被問到英國《金融時報》早前報導，有希望連任的港區全國人大，因持BNO護照而最終棄選時，指人大和政協是中央政府機構，想加入的人必須遵守其規則，他說：「無人監你做（人大政協）」，是否放棄外國護照是個人選擇。

香港01報導，唐英年又承認近年有較多年輕人移居外地，但指若他們未能適應，歡迎他們回流香港。

對於香港原有兩名屬國家領導級別的全國政協副主席，隨著前特首董建華卸任，預料香港未來只有一個政協副主席席位，唐英年強調並非不尋常，過去澳門也只有一位政協副主席，政協屬諮詢機構，若梁振英續任政協副主席，他會「恭喜他（梁振英）」。

被問2019年反修例風波至今，政府可如何與年輕人修補關係時，唐英年指不能只數字去衡量成效，虛心聆聽意見也不能是單方面。

對於近年有較多港人選擇移居外地，唐英年說如果自己長期在外國生活就會有寄人籬下的感覺，但這並非要指責所有移居的年輕人都是寄人籬下，又指部分人確能順利融入外國社會。他認為「去」或「留」是個人選擇，會尊重他們的決定，但如果發現不適應外國生活，歡迎他們返港。

另外，身兼西九文化區管理局董事局主席的唐英年說，香港故宮博物館開幕7個月以來，已累計有87萬人次參觀，M+博物館開幕1年多以來，已有超過250萬人次到訪，相信隨著通關後旅客回升，兩個博物館會成為遊客必到「打卡」熱點，但同時要繼續控制好參觀的人流管理。

政府最近成立「文化委員會」，唐英年是委員之一。他建議明年秋天在香港舉辦「文化高峰會」，邀請國際頂尖文化藝術界人士出席，又希望能邀請中央領導人來港主持開幕禮，除了對外宣傳香港，亦有助推動文化藝術更加普及化。

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