紓解公營人力荒 港府倡牙科生「綁3年」業界憂損報讀意願

公營醫療系統人手短缺，港府擬修法要求本地牙科畢業生「綁3年」，即實習一年及服務兩年，並就相關議題作首次諮詢；有業界形容要求相當嚴苛， 擔心影響學生報讀牙科意願，有立法會議員認為，強留人手無助紓緩市民服務需求，建議政府設立牙科醫療券等，將基層市民導向私營市場減輕壓力。

明報報導，港府提出擬修訂「牙醫註冊條例」，包括建議要求本地牙科畢業生實習一年後才能正式註冊、獨立執業，並擬立法要求本地培訓的非專科牙醫在指定機構服務兩年，以及透過行政手段要求在衛生署監督下考獲專科資格的本地牙醫，須在該署服務2至5年。

據報導，牙醫學 會會長王志偉形容，諮詢文件對增加人手的建議屬「翻天覆地」，建議政府長遠改善市民牙科健康，如將學童牙科保健服務擴至幼稚園及中學、改善公私營協作，或毋須走到強留人手的一步。

立法會醫衛界議員林哲玄則認為，香港 牙醫服務制度癥結在於過分側重服務公務員，而非牙醫人手不足，認為建議措施無助紓緩市民服務需求。報導指出，他建議設牙科醫療券，讓長者每年到私家牙醫免費檢查牙齒或洗牙一次，費用由政府資助，並以其他方式向私家牙醫買服務，資助基層市民診症。

報導稱，香港病人政策連線主席林志釉認為，強留人手可確保公營系統有一定服務人手，惟憂慮將影響入行意欲。他指有別於西醫服務，市民使用牙醫服務主要以私營服務為主，憂慮公營系統強留人手反令私營市場人手出現真空期，或造成加價。