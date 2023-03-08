唐英年：沒人逼迫誰擔任政協 放棄外國護照是個人選擇

政協常委唐英年表示，沒有人逼迫任何人擔任人大政協，是否放棄外國護照是個人選擇。（視頻截圖）

十四屆全國人大和政協會議正在北京 舉行，英國《金融時報》早前報導，內地要求香港 商界人士放棄外國護照才可以成為全國人大。報導又引述消息指有原本希望連任的人大，因持有外國護照而最終沒有獲選。

香港電台報導，正在北京出席全國兩會的政協常委唐英年表示，如果中央真的有相關要求，想加入人大政協行列的人士亦需要遵守。他又說，沒有人逼迫任何人擔任人大政協，是否放棄外國護照是個人選擇。

對於近年有較多港人選擇移居外地，唐英年說如果自己長期在外國生活就會有寄人籬下的感覺，但這並非要指責所有移居的年輕人都是寄人籬下。他認為「去」或「留」是個人選擇，會尊重他們的決定，但如果發現不適應外國生活，歡迎他們返港。

另外，身兼西九文化區管理局董事局主席的唐英年說，香港故宮博物館 開幕7個月以來，已累計有87萬人次參觀，M+博物館開幕1年多以來，已有超過250萬人次到訪，相信隨著通關後旅客回升，兩個博物館會成為遊客必到「打卡」熱點，但同時要繼續控制好參觀的人流管理。

政府最近成立「文化委員會」，唐英年是委員之一。他建議明年秋天在香港舉辦「文化高峰會」，邀請國際頂尖文化藝術界人士出席，又希望能邀請中央領導人來港主持開幕禮，除了對外宣傳香港，亦有助推動文化藝術更加普及化。