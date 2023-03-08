調查：經濟、養育重擔 74%港人不願生 4成青年自認貧窮

香港出生率不斷下降，圖為市民於添馬公園休閒拍照。（中通社資料照片）

一項調查顯示，多達74.2%人不考慮生育，創同類調查新高；而不願生育的主因包括高齡產婦憂心身體狀況、經濟負擔大、教育 及供養責任大。另有調查發現，40%受訪青年「自認貧窮」，大部分全職青年認為工資太低，待遇不相稱。

綜合媒體報導，有政黨早前進行「香港 生育意願、政策與託兒服務」調查，結果顯示港人生育意願極低，原因包括49.7%人表示擔心身體狀況，例如屬高齡產婦；49.4%為經濟負擔大，45.9%表示教育和供養責任大；另有近30%人認為因家庭壓力、難以兼顧工作，加上家庭及託兒服務不足，讓生育意願大減。

為鼓勵生育，70%的人認為政府應推行生育政策，66.5%建議增加託兒支援服務，63%鼓勵公司提供更多家庭友善政策，62.1%建議增加學生津貼金額。此外，房屋問題也導致生育意願減退，59.3%的人認為政府應優先安排公屋或居屋給有子女的家庭，47.5%人建議增建公營房屋。

據港府統計處資料顯示，香港生育水平大致呈下跌趨勢。香港總和生育率從1991年每千名女性有1281名活產嬰兒，下降至2003年的901名。該比率曾回升至2012年的1285名，之後仍逐漸下降至2019年的1064名，疫下更進一步降至2021年的772名。

此外，嶺南大學政策研究院一項調查發現，40%受訪青年「自認貧窮」。調查發現，青年個人月均生活支出約1.68萬元（港元，下同，約2140美元），扣除教育開支，平均每月支出約1.49萬元，按一個月工作26日，每日8小時計算，受訪青年要滿足現時生活開支水平，時薪應達71.6元才滿足青年現時生活開支水平。

研究發現，受訪青年月入中位數為1.52萬，絕大部分均覺得工資太低，待遇與工作不相稱，包括工時長、部分行業長期低薪，比不上其他行業的同輩，覺得不滿並造成壓力。研究發現，絕大部分全職工作受訪青年認為目前最低工資水平調整幅度過低，與市場脫節，認為最起碼要「吃得起一餐飯」才算合理。

研究團體建議政府檢討最低工資政策定位，與其他扶貧政策互相配合，以保障不同社群 需要；政府亦需把最低工資調整過程「透明化」，改為「一年一檢」；建議政府重啟標準工時立法程序，訂明每周40小時，而加班工資更應為正常工資的1.5倍，以及每月設加班和總工時上限。