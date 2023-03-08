港八達通全國通 1卡暢行內地320城市

八達通已經面世26年。(取材自八達通官網)

電子支付在內地十分普及，習慣使用現金交易的香港 市民北上，難免遇到阻滯。新上任的八達通非執行主席楊美珍表示，八達通公司今年第二季推出「八達通─全國通卡」，用戶只需一張實體卡，就可在全國逾320個城市乘搭鐵路或巴士，方便香港市民在內地出行。

大公報報導，楊美珍表示，與港人息息相關的八達通，已經面世26年。早前增設「八達通銀聯卡」二維碼付款功能，客戶毋須將八達通綁定內地手機 號碼和銀行戶口，申請過程快捷又方便，通關以來使用量已上升五倍，申請人數正在逐漸增加。

最新市場數據顯示，實體卡發行量約2000萬張，手機支付用戶逾300萬個，手機八達通（Mobile Octopus）增長迅速，Z世代（15至29歲）的滲透率已超過五成。

楊美珍表示，八達通的商戶付款點數量，過去兩年倍增逾17萬，每日交易量達到1500萬宗，展望未來發展方向，將大幅增加投資，每年以億元計，用作軟件開發、新產品研發、新科技運用。八達通亦採取「實體卡、手機八達通、網上支付三線並行」策略，照顧不同客群的需要，但目前並無上市計畫或其他融資計畫。

據報導，八達通手機應用程式早前增設「銀聯卡二維碼」付款功能（又稱「八達通銀聯卡」），用戶可在本地或外地支援銀聯的商舖消費。楊美珍表示，自今年初兩地恢復免檢疫通關以來，相關使用量已上升五倍，申請人數正在逐漸增加，「『八達通銀聯卡』的優點之一，客戶毋須綁定內地手機號碼和銀行戶口，亦能夠用來消費，在全國超過3000萬個消費點使用，更可以在東南亞、日本、韓國等地使用此服務，非常方便港人出行。」

她又透露，八達通即將加入內地全國「一卡通」網絡，將來香港市民到訪內地，只需一張八達通卡，便可以在內地320個城市乘搭各種交通工具。展望旅遊業正逐步復甦，八達通公司已積極推廣旅客服務，包括透過「旅客版八達通App 」，發出新的iPhone、Apple Watch八達通，方便遊客毋須在抵港後申請實體八達通。