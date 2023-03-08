碎屍案再逮第7人 涉助蔡天鳳前夫潛逃 IG女神落網

蔡天鳳碎屍案第七名嫌犯（灰衣者）是IG網紅，近日在內地被捕，由公安移交給港警。（圖：香港警務處提供）

香港 28歲名媛蔡天鳳 遭殺害及肢解烹屍案，警方昨天再拘捕第七名嫌犯，這名嫌犯疑為蔡天鳳前夫鄺港智的女性友人，她是在內地被公安 抓捕，再移交香港警方。

綜合港媒報導，這名嫌犯為潘姓網紅，有「IG女神」之稱，曾穿針引線安排鄺港智支付30萬元（港元，下同，約3.8萬美元） 圖乘快艇潛逃，並在東窗事發後逃到內地避風頭。

蔡天鳳命案警方已先後拘捕六人，其中前夫一家四口及一名遊艇公司職員已被起訴。消息指，潘姓網紅涉嫌協助罪犯潛逃，香港警方向公安部、廣東省公安廳及深圳市公安局提出協助要求。

IG網紅在網路上發的照片。（取材自Instagram）

據悉，潘女3月3日在深圳羅湖東門鬧市區被抓獲，於昨日移交香港警方，並被控以「協助罪犯」罪，今日在九龍城裁判法院提堂。目前，本案已有三人涉助逃被捕，警方正追緝其他助逃者。

據悉，29歲潘女英文名叫Irene，和母親同住九龍站豪宅天璽。她平日在社交平台相當活躍，加上樣貌娟好，打扮光鮮，常將自拍照上載Instagram，吸引了逾3.5萬「粉絲」，被封作「IG女神」。

潘女Instagram帳戶全是她全身名牌環遊世界、吃喝玩樂的照片和影片。她和早前同涉助逃的遊艇租賃公司姓林代理也有聚會和合照，其上載的照片也不乏與明星藝人的合照，包括關楚耀、張振朗等。她去年9月出席「明日戰記」播映會，還與古天樂合照。 IG網紅曾與古天樂（左）合照。（取材自Instagram）

據了解，案中死者蔡天鳳的前夫鄺港智交遊廣闊，潘在社交圈結識鄺港智，又因工作和朋友圈認識遊艇公司姓林男代理，案發後潘涉嫌籌劃幫助鄺港智潛逃，包括介紹鄺認識林，林涉嫌接受30萬元酬勞試圖安排快艇送鄺離港，有人又安排好鄺潛逃後的住宿。據悉，潘女在內地也有居所，因為鄺港智的潛逃計畫最後曝光，更於2月25日在東涌登船前被捕，潘女聞風逃遁。