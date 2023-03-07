地盤天秤倒塌奪3命 港勞工處提67項檢控

香港示意圖。(圖：shutterstock)

去年9月安達臣道房協地盤天秤倒塌釀3死6傷慘劇，勞工 處昨天在半年檢控期屆滿前公布調查結果，向承建商、分判商及個別的人等持責者提出共67項檢控，惟沒公開名稱和各涉及罪名。有家屬表明不接受調查結果，認為事涉幾重人為疏忽，形同「謀殺」。

明報報導，勞工處昨發稿指完成調查，徵詢律政司意見後提出67項檢控，以兩頁紙簡述意外經過和調查結果，提到涉事天秤安裝在一個由三層工字鐵以電弧焊接組成的格排基座上，基座頂部連接天秤腳的工字鐵，於意外後被發現與連接到第二層工字鐵的焊接位置的焊縫被拉開，使安裝在其上的天秤倒塌。

來源：香港 電台視像新聞臉書專頁

報導指出，總承建商精進建築被控17項控罪，而獨立專家報告總結兩大意外主因：天秤基座設計計算可承受應力出錯，引致基座能承受的負載出問題；其次是基座上焊接工藝出現瑕疵導致焊縫缺陷，減低焊接位置可承受的應力，令基座無法承受天秤即使在沒吊重下運作而產生的負載，拉開焊縫令天秤倒塌。

據悉律政司以不想影響司法程序、調查和檢控為由，建議不公開名稱等細節。警方回覆稱調查仍在進行。

據報導，7間被控公司包括項目總承建商精進建築有限公司，精進的分判商和負責搭建、拆卸及保養涉事天秤的永茂機械（香港）有限公司；同時有4人被控，包括曾測試及檢驗涉事天秤的註冊工程師、曾目測涉事天秤基座焊位的焊位質量檢驗人員。

報導稱，勞工處就本案引用的兩條法例最高可罰雇主50萬港元（約6.3萬美元）和判監半年，政府擬將特別嚴重個案最高罰款增至1000萬港元（約127.3萬美元）及監禁兩年，惟未完成審議修例。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱有關法例罰則低，希望法庭審理時能理解本案嚴重性，作出具阻嚇判決和嚴懲，另促盡快通過修例。