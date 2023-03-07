香港驚蟄「打小人」驅霉運 神婆日賺逾萬

香港示意圖。(圖：shutterstock)

昨日是口罩 令取消後首個驚蟄，「打小人」熱門地銅鑼灣鵝頸橋底，一大早就人頭湧湧，下午更有近百人排隊等候光顧，求安心、驅霉運，有市民表示等了三個半小時仍未排到。今年「打小人」維持公價50元（港幣，下同，約6.3美元）起，現場約15檔「專業打手」開檔，較平日急增一倍。

大公報報導，人潮持續，拍打聲此起彼落，有擺攤的「神婆」笑說手都沒停過，連同祈福等配套服務，五、六分鐘就完成一宗生意，保守估計一日至少有逾萬元收入。有檔戶表示，驚蟄前後主要「打小人」及祈福，一般有五、六萬元收入；平日一天平均只有六、七個客人「打小人」，收入只有數百元，因此會多元經營，包括擇日、看相、看家宅風水等。

現場所見，「打小人」首先上香奉請天地神明、寫上名字、拍打「小人紙」直至變成紙碎、用紙老虎包起紙碎再象徵式放入麒麟口中並燒毀、焚化金銀紙增加運氣、最後擲出聖杯。市民放下50元就可以起身走人。除了「打小人」，祈福的生意更好做，可以多福齊祈。

家族祖傳「小人婆」黃吉利說，今年營業時間加至兩日一夜，估計今年收入不止五、六萬元。黃吉利的小助理說，黃姑也提供祈求姻緣、財運、健康運等服務，額外收費300元。

在鵝頸橋底扎根多年的梁婆婆，「打小人」收費要100元，較其他攤檔貴一倍，但仍有不少捧場客。原來不少人看中梁婆婆「功力深厚」。

此外，網路時代做生意講求線上線下結合、多元化經營，鵝頸橋底的打小人活動亦與時俱進。近年不少檔戶提供手機 接單、線上「開打」服務，有檔戶甚至在不同社交平台開設專頁接單，可以直播打小人或事後發送影片給客人。

小人婆黃吉利表示，以往一直都有熟客會透過網上訂單光顧，吉時一到，委託人不在現場亦可即時「開打」，同時需要拍攝影片。黃吉利說，去年由於疫情 緣故，很多客人不能親身到鵝頸橋底打小人，但網上生意大增，驚蟄前後三日都有五、六萬元進帳，與往年相若。黃吉利的小助理說：「熟客會在社交平台下單，再轉帳，都是50元。」