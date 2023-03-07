湯鍋頭骨、冰櫃雙腿 DNA比對是港名媛蔡天鳳

日前在香港新界大埔大美督龍尾村找到的頭顱和雙腿，今DNA比對結果出爐，確認屬於蔡天鳳。（取材自Instagram）

香港 28歲名媛蔡天鳳 分屍案，日前港警在大埔龍尾村的湯鍋內找到的頭骨，以及冰櫃內的雙腿等殘骸DNA比對結果出爐。上述檢驗結果與蔡天鳳本人吻合，目前，港警仍在追查其他失蹤殘肢下落。

綜合文匯報、香港01等媒體6日報導，蔡天鳳於上月21日失蹤，港警對前夫鄺港智一家進行追查，後在大埔龍尾村發現遺骸，2月26日進一步在先前尋獲，混有「人體組織」的兩大湯鍋的其中一鍋內，發現死者頭顱。目前，蔡天鳳前夫、前夫司機、前公公三人同被控一項謀殺罪，控罪指三人謀殺蔡天鳳，前夫母親則被控一項作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪。

警方稱調閱監視器見到蔡天鳳上車之前的最後畫面，當時她手中所提的是愛馬仕（Hermès）柏金包當中堪稱「夢幻逸品」的雙色訂製款，錦葵紫搭配灰白色提把，屬相當罕見的款式。警方在分屍現場發現蔡天鳳這只雙色訂製款柏金包，裡面還有她的證件，才讓警方迅速認定她已遇害。

香港名媛蔡天鳳遭碎屍烹煮，村屋現場照。（取材自臉書）

另外一名41歲遊艇公司職員林舜涉在知情下收取30萬港元（約3.8萬美元），於2月24日協助死者前夫圖經水路潛逃澳門 ，他被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，昨日在九龍城裁判法院首度提堂。案件暫時無須答辯，署理主任裁判官黃雅茵應控方要求將案件押後至5月8日再訊，以待警方作進一步調查，屆時會與同案其他被告一併處理。

林舜昨獲准以5萬港元保釋候訊，其間不得離港、須交出包括剛新續期的旅遊證件，另須居住於報稱地址及每周到青衣警署報到兩次。

此外，有兩間在中國廣州登記註冊的公司，被懷疑是蔡天鳳前大伯鄺港傑與前公公鄺球所開設，公司所有人正好與兩人同名同姓，公司的監事叫鄺港傑，與蔡天鳳前夫的兄長同名，資本額還高達7000萬人民幣（約1010萬美元）。