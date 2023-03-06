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港星甄子丹稱「反送中」是暴動 數萬人籲奧斯卡別邀他

中央社／台北6日電
甄子丹在北京參加全國兩會時時表示，作為武打電影明星，他建議對動作類型電影要有更多更好的政策去吸引投資，以動作電影的感染力講好中國故事。（中通社）
甄子丹在北京參加全國兩會時時表示，作為武打電影明星，他建議對動作類型電影要有更多更好的政策去吸引投資，以動作電影的感染力講好中國故事。（中通社）

香港著名武打演員甄子丹近日表示，香港2019年爆發的「反送中」抗爭是暴動，引發眾怒，至今逾2萬人上網聯署，要求本屆奧斯卡頒獎典禮別找他登台。

美國之音（VOA）6日報導，目前已移居台灣的香港反送中抗爭者「赴湯」湯偉雄，4日在網站change.org發起聯署，批評甄子丹是中共政權的支持者，抨擊他的言論否定香港人爭取自由民主權利。

他呼籲奧斯卡（Oscar）頒獎典禮別邀請甄子丹擔任頒獎嘉賓，截至發稿，超過2萬3000人連署並響應湯偉雄的號召。

而暱稱al al的香港網友則是在change.org發起支持奧斯卡邀請甄子丹頒獎的連署，截至發稿，只有3位數不到600人相挺。

中國年度「兩會」（全國政協、全國人大）分別於4日及5日揭幕，甄子丹是全國政協委員，2月28日也就是兩會開議前他接受英國雜誌GQ Hype專訪表示，2019年反送中運動不是抗議而是暴動。

甄子丹表示：「我不想變得政治化。很多人可能對我所言感到不滿，但我確實是將自己的經歷說出來。」

訪談中他指責西方媒體負面報導中國，並說：「在中國境外的大多數人都不會看到它（這些偉大建設發展），直至他們身處其中。現代化！我曾到過世界上許多國家，但他們甚至還沒有達到接近中國的地步。」

他更點名批評英國廣播公司（BBC）與美國有線電視新聞（CNN），從不提中國的高速公路、新穎建築與生活便利所帶來的好處。

甄子丹 香港 反送中

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