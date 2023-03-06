香港8旬「的伯」落斜失控撞人 2命危

香港示意圖。(圖：shutterstock)

北角炮台山道落斜至近英皇道昨日發生嚴重交通意外，一輛年逾八旬的哥載客的士失控俯衝而下如「打保齡」般撞向橫過馬路的人群，當中3名女路人走避不及被撞飛倒地受傷，其中兩人昏迷，的士最終在英皇道撞及一支交通燈柱打橫停在路軌上，車上八旬男司機和一名男乘客輕傷，5人其後分送兩間醫院救治，當中兩路人命危。

綜合港媒報導，汽車 交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠表示，的士業界青黃不接，車行對司機沒有年齡限制，保守估計目前約四分之一的的士從業員年逾60歲，逾70歲的亦不少。對於事件引發有關職業司機年齡的關注，運輸及物流局局長林世雄昨指運輸署正檢討駕駛執照持有人的體格證明機制。

有車Cam拍下肇事的士落斜「零減速」高速撞向人群，有人則報稱煞車掣失靈，由於肇事司機已年逾八旬，警方正循多方面包括機件及司機當時的精神狀況調查意外原因。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

據市民拍攝的相片所見，倒臥路軌的兩名女傷者相信是被的士猛撞上車頭後，推前十數米再反彈落地重傷昏迷，而肇事的士亦告打橫停在電車路軌上，車頭呈「Ｖ」字型嚴重凹陷，擋風玻璃及車胎爆裂，被撞的交通燈柱則告傾斜，燈箱飛出墜落對面行車線，部分欄杆亦被撞毀。有市民上前了解傷者傷勢及報警。

林世雄昨在社交網站表示關注北角炮台山道的交通意外，他向傷者致以慰問，又稱警方正調查事件，會採取適當跟進行動。

去年9月，運輸及房屋局局長透露全港有逾11萬名年過60歲持的士駕駛執照者，占整體的士司機55%，當中年逾80歲的司機有1444名，相關數字連續兩年上升，較2018年增約200多人。

運輸署統計，2021年涉及70歲以上司機的意外共949宗，的士占418宗，占逾四成。截至去年底，80歲或以上持的士駕駛執照共1673人，較2020年的1444人增約15.9%，其中80至89歲有1624人，90歲或以上則有49人。