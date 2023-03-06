習近平兩會上主動招呼李家超 李躬身作揖

習近平（背向鏡頭者）離開會場時，停下指向站在主席台後方的香港特首李家超（後排中）。（視頻截圖）

全國人大會議5日在北京開幕，當開幕式結束，國家主席習近平 與總理李克強 握手後，離場時主動停步特別尋找首度列席全國人大開幕式的香港 特首李家超，當習近平發現李家超時便指向他，而李家超隨即向習近平鞠躬及作揖致意。

綜合港媒報導，全國人大5日上午舉行開幕會，在央視現場直播面中，可以看到李家超和澳門特首賀一誠及全國政協副主席梁振英。當中梁振英的畫面最早出現，其後可見李家超在認真寫筆記，賀一誠也低頭看報告。

見習近平（背向鏡頭者）揮手致意，李家超（後排右二）抱拳還禮。（視頻截圖）

習近平於開幕會結束後緩步離場，其間特意停下，先用手指指向在主席台後方的李家超，再向他揮手打招呼，李家超隨即將身體俯前，然後作揖回應，他身旁的澳門特首賀一誠亦作揖。

此外，國務院總理李克強作政府工作報告提到，港澳台工作在過去5年取得新進展，有效實施對特區的全面管治權，制定實施《香港國安法》，落實愛國者治港原則，推動香港進入由亂到治、走向由治及興新階段。

李克強建議，港澳政府今年要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」，高度自治方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序。

李家超其後表示，港府將全面準確堅定不移，貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針，發揮「愛國者治港」的力量和價值，把握十四五規畫、大灣區建設及一帶一路等機遇。

有別上屆港府，三名司長在內等多名問責官員昨發文回應總理工作報告，李家超表示，對於報告提及香港的內容感到鼓舞，港府將團結各界，「全力拚經濟、拚發展」，並積極融入國家發展大局，提升香港的國際競爭力。

財政司長陳茂波以逾1100字篇幅最長，表示報告的未來工作重點同為香港發展重點，包括擴大內需、加快建設現代化產業體系、防範化解重大經濟金融風險等。

政務司長陳國基表示，報告為香港未來發展「舉旗定向」，政府將會「主動進取招商引資、招才引智」，繼續改善民生。

李家超於今日由北京返港，下周會再上京列席人大會議閉幕會，屆時亦會拜訪內地不同部委。