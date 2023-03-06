習近平兩會上主動招呼李家超 李躬身作揖
全國人大會議5日在北京開幕，當開幕式結束，國家主席習近平與總理李克強握手後，離場時主動停步特別尋找首度列席全國人大開幕式的香港特首李家超，當習近平發現李家超時便指向他，而李家超隨即向習近平鞠躬及作揖致意。
綜合港媒報導，全國人大5日上午舉行開幕會，在央視現場直播面中，可以看到李家超和澳門特首賀一誠及全國政協副主席梁振英。當中梁振英的畫面最早出現，其後可見李家超在認真寫筆記，賀一誠也低頭看報告。
習近平於開幕會結束後緩步離場，其間特意停下，先用手指指向在主席台後方的李家超，再向他揮手打招呼，李家超隨即將身體俯前，然後作揖回應，他身旁的澳門特首賀一誠亦作揖。
此外，國務院總理李克強作政府工作報告提到，港澳台工作在過去5年取得新進展，有效實施對特區的全面管治權，制定實施《香港國安法》，落實愛國者治港原則，推動香港進入由亂到治、走向由治及興新階段。
李克強建議，港澳政府今年要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」，高度自治方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序。
李家超其後表示，港府將全面準確堅定不移，貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針，發揮「愛國者治港」的力量和價值，把握十四五規畫、大灣區建設及一帶一路等機遇。
有別上屆港府，三名司長在內等多名問責官員昨發文回應總理工作報告，李家超表示，對於報告提及香港的內容感到鼓舞，港府將團結各界，「全力拚經濟、拚發展」，並積極融入國家發展大局，提升香港的國際競爭力。
財政司長陳茂波以逾1100字篇幅最長，表示報告的未來工作重點同為香港發展重點，包括擴大內需、加快建設現代化產業體系、防範化解重大經濟金融風險等。
政務司長陳國基表示，報告為香港未來發展「舉旗定向」，政府將會「主動進取招商引資、招才引智」，繼續改善民生。
李家超於今日由北京返港，下周會再上京列席人大會議閉幕會，屆時亦會拜訪內地不同部委。
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