我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在加州自己蓋房 可能比買便宜 省20萬元

寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

習近平兩會上主動招呼李家超 李躬身作揖

香港新聞組／香港6日電
習近平（背向鏡頭者）離開會場時，停下指向站在主席台後方的香港特首李家超（後排中）。（視頻截圖）
習近平（背向鏡頭者）離開會場時，停下指向站在主席台後方的香港特首李家超（後排中）。（視頻截圖）

全國人大會議5日在北京開幕，當開幕式結束，國家主席習近平與總理李克強握手後，離場時主動停步特別尋找首度列席全國人大開幕式的香港特首李家超，當習近平發現李家超時便指向他，而李家超隨即向習近平鞠躬及作揖致意。 

綜合港媒報導，全國人大5日上午舉行開幕會，在央視現場直播面中，可以看到李家超和澳門特首賀一誠及全國政協副主席梁振英。當中梁振英的畫面最早出現，其後可見李家超在認真寫筆記，賀一誠也低頭看報告。

見習近平（背向鏡頭者）揮手致意，李家超（後排右二）抱拳還禮。（視頻截圖）
見習近平（背向鏡頭者）揮手致意，李家超（後排右二）抱拳還禮。（視頻截圖）

習近平於開幕會結束後緩步離場，其間特意停下，先用手指指向在主席台後方的李家超，再向他揮手打招呼，李家超隨即將身體俯前，然後作揖回應，他身旁的澳門特首賀一誠亦作揖。

此外，國務院總理李克強作政府工作報告提到，港澳台工作在過去5年取得新進展，有效實施對特區的全面管治權，制定實施《香港國安法》，落實愛國者治港原則，推動香港進入由亂到治、走向由治及興新階段。

李克強建議，港澳政府今年要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」，高度自治方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序。

李家超其後表示，港府將全面準確堅定不移，貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針，發揮「愛國者治港」的力量和價值，把握十四五規畫、大灣區建設及一帶一路等機遇。

有別上屆港府，三名司長在內等多名問責官員昨發文回應總理工作報告，李家超表示，對於報告提及香港的內容感到鼓舞，港府將團結各界，「全力拚經濟、拚發展」，並積極融入國家發展大局，提升香港的國際競爭力。

財政司長陳茂波以逾1100字篇幅最長，表示報告的未來工作重點同為香港發展重點，包括擴大內需、加快建設現代化產業體系、防範化解重大經濟金融風險等。

政務司長陳國基表示，報告為香港未來發展「舉旗定向」，政府將會「主動進取招商引資、招才引智」，繼續改善民生。

李家超於今日由北京返港，下周會再上京列席人大會議閉幕會，屆時亦會拜訪內地不同部委。

香港 習近平 李克強

上一則

崑山「直播帶崗」新招奏效 有主播1年幫企業招到逾萬員工

下一則

動物園萌虎圍觀撿手機 網：幸好是「幼兒園」

延伸閱讀

習近平：要有糧食安全意識 吃不上菜那就是政治

習近平：要有糧食安全意識 吃不上菜那就是政治
習近平：加大科技創新 突破關鍵核心技術難題

習近平：加大科技創新 突破關鍵核心技術難題
美媒：兩會推黨政機構改革 助習近平集權

美媒：兩會推黨政機構改革 助習近平集權
港民建聯主席李慧琼 有望出任人大常委

港民建聯主席李慧琼 有望出任人大常委

熱門新聞

(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

2023-03-03 08:00
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

2023-03-01 03:15
香港名媛兼模特兒蔡天鳳。（取材自蔡天鳳Instagram）

蔡天鳳遭碎屍 命理師分析面相 曝注意她「名中有這字」

2023-02-28 00:01
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

2023-03-03 10:47
香港西九龍總區刑事部警司鍾雅倫說明案情。美聯社

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

2023-02-26 12:02

超人氣

更多 >
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬
Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了
杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬

杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬
中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力