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「遊行即拘捕」 香港社民連稱遭國安處警告

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港婦女勞工協會原定5日舉行遊行爭取婦女權益，4日晚突宣告取消，未交代原因。香港社民連昨發表聲明稱，四名成員3日先後遭國安處警員問話，警告不得參與有關遊行，如出席將拘捕。

明報報導，主席陳寶瑩稱首次被警告不得參加遊行，憂舉行五一勞動節遊行將有困難，但初步評估六四、七一等必不獲准參與，「現在敏感日子愈來愈多，紅線經常不同」。

據報導，記者就社民連事件查詢警方，警方回覆稱會按實際情況採取任何行動，依法處理。女工協會總幹事胡美蓮則表示「遺憾取消行動，沒有進一步補充了」。

報導稱，社民連昨在聲明中表示，「對參與合法遊行竟遭到國安警察恐嚇及阻撓深感憤怒」，指在壓力下只能缺席，但未料遊行「在壓力下取消」。聲明指，女工會雖無解釋取消遊行原因，但從警方最初批出不反對通知書，又突指有「暴力團夥」響應活動，到最後主辦者「主動」取消遊行，認為「事有蹺蹊」。聲明質疑《基本法》第27條賦予港人遊行、集會、示威的權利「慘成一紙空文」。

報導說，陳寶瑩表示，包括她在內4名成員在相若時間先後被警方接見，警方致電時表明是國安處警員，並有車接往警署，到達後警員即表明社民連不能參與有關遊行，但無提供理由。她說，當時問及參與後果，對方則稱「咁咪拉人囉」，但沒有回應會用哪條法例、遊行前或後拘捕。她稱曾強調社民連僅是參與者，不會遞信及發言，「連這樣都不容許，我都沒辦法」。

報導引述陳寶瑩說，警方已對遊行發出不反對通知書，估計取消遊行是與「兩會」有關，因昨日「撞正兩會開幕」，質疑當局是否「洗太平地」，生怕有一絲一毫的亂子，「警方批出不反對通知書之前，應該有想過這個問題吧？」

報導指，民建聯婦女事務委員會主席葛珮帆昨回應說，網上有「反中亂港」分子想利用是次遊行宣傳港獨，認為主辦單位取消遊行是理智決定。她稱遊行並非爭取婦女權益的唯一手法，又指警方日後需更謹慎處理遊行示威申請，避免激進分子「騎劫」。

遊行 兩會 香港

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