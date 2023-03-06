我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在加州自己蓋房 可能比買便宜 省20萬元

寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

港新盤兩個月成交破2000宗 多去年首季逾倍

香港新聞組／香港6日電
香港今年來新盤市場成交2045宗，比去年首季總量升逾一倍。（中通社）
香港今年來新盤市場成交2045宗，比去年首季總量升逾一倍。（中通社）

香港與內地全面恢復通關、港府撤口罩令、放寬首置人士稅階……帶動下，今年以來，香港新樓盤市場比去年首季總成交量約965宗升逾一倍，累計錄得約2045宗成交。

明報報導，單計3月，在新地屯門兆康NOVO LAND第2B期、會德豐藍田KOKO ROSSO兩盤熱銷帶動下，本月首5天整體新盤錄約635宗成交。

據報導，樓花期約15個月的NOVO LAND第2B期，日前首輪開售352伙即日沽清、套現逾20億元（港幣，下同，約2.5億美元）後，新地即晚加推4號價單共180伙，折實均呎1萬4098元。

報導引述新地副董事總經理雷霆表示，集團已落實8日下午4時進行項目次輪銷售，推售列於4號價單內的171伙，次輪截票時間為今晚8時；另集團稍後將推售大埔白石角University Hill及天水圍天榮站項目兩個新盤。

報導稱，新地同系已屆現樓的屯門御海灣第1期，透過招標售出第2座28樓J室，實用面積450方呎2房間隔、連345方呎天台，成交價逾941萬元、實呎2.09萬元，屬項目逾一年來首宗一手成交。

報導說，市場另一焦點盤，樓花期約16個月的KOKO ROSSO，自上月底開售至今約10日內累沽304伙、套現約24億元。昨售出2伙，包括7座1樓B室，實用面積437方呎2房連梗廚及平台，成交價922.3萬元、實呎2.11萬元。

據報導，恒地旗下恒基物業營業（二）部總經理韓家輝指出，旗下大角嘴利奧坊．壹隅周末兩天連沽14伙，吸金8200萬元；售出單位實用面積206至382方呎，成交價464萬至888萬元。

報導指，九建將軍澳現樓海茵莊園，昨日亦連沽5伙，單日吸金逾3040萬元；項目過去3日共售17伙、吸金逾1億元。

不過，報導稱，有個別買家退訂金離場。鷹君大埔白石角朗濤，成交紀錄冊顯示，原於2月底以2829萬元售出的第7A座地下A室，最新顯示交易未有進展，估計買家已撻訂，料遭沒收5%訂金涉約141萬元。

香港 口罩

上一則

安徽84歲翁幫自己辦葬禮 躺棺材遊街 被問「開心嗎」

下一則

考雙科滿分獲「1個桶子」 廣西師創意獎勵有寓意

延伸閱讀

從黑板變遷看教學展望

從黑板變遷看教學展望
香港名媛蔡天鳳碎屍案 託夢母所在地…遺體尋獲處

香港名媛蔡天鳳碎屍案 託夢母所在地…遺體尋獲處
蔡天鳳母親天天夢見女兒 託夢所在地正是遺體尋獲處

蔡天鳳母親天天夢見女兒 託夢所在地正是遺體尋獲處
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

熱門新聞

(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

2023-03-03 08:00
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

2023-03-01 03:15
香港名媛兼模特兒蔡天鳳。（取材自蔡天鳳Instagram）

蔡天鳳遭碎屍 命理師分析面相 曝注意她「名中有這字」

2023-02-28 00:01
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

2023-03-03 10:47
香港西九龍總區刑事部警司鍾雅倫說明案情。美聯社

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

2023-02-26 12:02

超人氣

更多 >
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬
Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了
杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬

杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬
中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力