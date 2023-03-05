我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

星宇航空擴點美西 洛杉磯-台北4月底開航

香港復常首個遊行 婦女勞工協會臨時取消

香港新聞組／香港5日電
香港婦女勞工協會過去有就外勞問題到港府總部外請願。（取材自臉書）
香港婦女勞工協會過去有就外勞問題到港府總部外請願。（取材自臉書）

香港婦女勞工協會（女工協會）原定5日上午舉行婦女節行動，爭取婦女權益保障、消除歧視偏見遊行，為全面放寬防疫措施及取消口罩令後，首個獲警方發出不反對通知書的大型遊行，不過，女工協會4日晚在臉書宣布取消「很遺憾決定取消」，並就此致歉，惟未交代取消原因。

綜合香港01、明報報導，有消息指，連日來網上有人號召他人參與遊行，當中不乏激進言論，包括「屠龍小隊歸位」，估計參與人數有機會超過警方「不反對通知書」批准的100人，令主辦單位有機會觸犯《公安條例》。

港島總區行動部署理高級警司鄭威鍵昨晚表示，警方較早前先後與主辦單位主行多次會面，就公眾活動舉行的場地、人數等評估風險，包括稱主辦方需就遊行期間出現的口號和橫額等負責任，勸對方改舉行集會，甚至取消遊行。

警方昨稱，主辦單位曾堅持繼續，但在平衡各方利弊後，昨明確通知警方取消遊行，故宣布不反對通知書無效；又指發現有「暴力團夥」稱響應遊行，呼籲市民不要以身試法。

5日遊行原定計畫於早上11時在灣仔修頓球場外集合起步，沿行人路西行，遊行至終點的金鐘港府總部，活動內容包括由不同處境的婦女發聲，以及向當局遞信，主辦方預計指有100人出席，主辦方亦須確保遊行符合香港國安法。警方今日派員到金鐘一帶巡視，放置鐵馬等。

被問及警方昨在香港部署大批警力和裝甲車，有否要求主辦單位取消遊行，避免令北京當局造成「尷尬」情況，鄭威鍵表示尊重主辦單位的決定，相信主辦單位是在平衡不同因素後作出決定。

至於取消遊行是否和北京正舉行的「兩會」有關、警方有否曾施加其他條款，鄭指不評論為何主辦方會有相關決定。被問及主辦方取消遊行，是否擔心參與者有機會觸犯《禁蒙面法》，鄭指曾與主辦方有幾次磋商，惟無聽過主辦方提及有關問題。鄭表示警方發現一些人包括「暴力團夥」響應活動，強調如有人仍到相關地方集結，或會觸犯參與未經批准集結罪；基於國安、公安等因素，警方有責任採取適切措施，果斷執法。

遊行 香港 公安

上一則

香港支聯會拒交資料案 鄒幸彤等3人罪成 恐判囚半年

下一則

中國多個省市 掛牌成立國防動員辦公室

延伸閱讀

香港名媛蔡天鳳碎屍案 41歲男被控協助罪犯罪

香港名媛蔡天鳳碎屍案 41歲男被控協助罪犯罪
匹茲堡松鼠山新春大遊行 熱鬧迎兔

匹茲堡松鼠山新春大遊行 熱鬧迎兔
史上首位 澳洲在任總理參加雪梨同志遊行

史上首位 澳洲在任總理參加雪梨同志遊行
17位香港委員入列政協會議主席團 涵蓋政商醫等精英

17位香港委員入列政協會議主席團 涵蓋政商醫等精英

熱門新聞

香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

2023-03-03 08:00
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

2023-03-01 03:15
28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
蔡天鳳慘遭殺害分屍，頭顱稍早尋獲。（取材自 IG）

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

2023-02-26 06:36

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡
華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市