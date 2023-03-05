香港復常首個遊行 婦女勞工協會臨時取消

香港婦女勞工協會過去有就外勞問題到港府總部外請願。（取材自臉書）

香港 婦女勞工協會（女工協會）原定5日上午舉行婦女節行動，爭取婦女權益保障、消除歧視偏見遊行 ，為全面放寬防疫措施及取消口罩令後，首個獲警方發出不反對通知書的大型遊行，不過，女工協會4日晚在臉書宣布取消「很遺憾決定取消」，並就此致歉，惟未交代取消原因。

綜合香港01、明報報導，有消息指，連日來網上有人號召他人參與遊行，當中不乏激進言論，包括「屠龍小隊歸位」，估計參與人數有機會超過警方「不反對通知書」批准的100人，令主辦單位有機會觸犯《公安 條例》。

港島總區行動部署理高級警司鄭威鍵昨晚表示，警方較早前先後與主辦單位主行多次會面，就公眾活動舉行的場地、人數等評估風險，包括稱主辦方需就遊行期間出現的口號和橫額等負責任，勸對方改舉行集會，甚至取消遊行。

警方昨稱，主辦單位曾堅持繼續，但在平衡各方利弊後，昨明確通知警方取消遊行，故宣布不反對通知書無效；又指發現有「暴力團夥」稱響應遊行，呼籲市民不要以身試法。

5日遊行原定計畫於早上11時在灣仔修頓球場外集合起步，沿行人路西行，遊行至終點的金鐘港府總部，活動內容包括由不同處境的婦女發聲，以及向當局遞信，主辦方預計指有100人出席，主辦方亦須確保遊行符合香港國安法。警方今日派員到金鐘一帶巡視，放置鐵馬等。

被問及警方昨在香港部署大批警力和裝甲車，有否要求主辦單位取消遊行，避免令北京當局造成「尷尬」情況，鄭威鍵表示尊重主辦單位的決定，相信主辦單位是在平衡不同因素後作出決定。

至於取消遊行是否和北京正舉行的「兩會」有關、警方有否曾施加其他條款，鄭指不評論為何主辦方會有相關決定。被問及主辦方取消遊行，是否擔心參與者有機會觸犯《禁蒙面法》，鄭指曾與主辦方有幾次磋商，惟無聽過主辦方提及有關問題。鄭表示警方發現一些人包括「暴力團夥」響應活動，強調如有人仍到相關地方集結，或會觸犯參與未經批准集結罪；基於國安、公安等因素，警方有責任採取適切措施，果斷執法。