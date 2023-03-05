港民建聯主席李慧琼 有望出任人大常委

李慧琼（第一排右三）有望接替譚耀宗（左三），出任全國人大常委。圖為香港政務司司長（中）陳國基1月底出席民建聯新春團拜。（中通社資料照片）

第14屆全國人大會議今早開幕，昨日全國人大在人民大會堂舉行預備會議，通過主席團名單；港區人大李慧琼、馬逢國均在名單，其他成員亦包括多名現任及前任中聯辦主任。香港 特首李家超今日會列席人大第一次會議開幕會。

文匯報報導，他表示，今次是他第一次列席全國人大第一次會議的開幕會，心情非常鼓舞，可以很深入地參加國家一個如此重要的會議，亦可以利用這個機會認識更多參與會議的人士。

李家超昨日出發赴京前在機場 會見傳媒時表示，他過去數天與不同的港區全國人大代表和政協委員見面，未來也會加強聯繫，大家團結一致，盡量發揮好「愛國者治港」的力量和價值，又透露在這次人大會議閉幕時會再赴京列席閉幕會，並拜訪不同的部委領導，希望增加大家對於每個部委所涉及的範圍的了解。

另據明報報導，多名人代昨舉行網上記者會，新任人代、香港前運輸及房屋局長陳帆提出，應全力推進以海外航班為主的香港國際機場，及全是內陸航班的珠海機場合作，促進航空業的內、外循環。

據報導，人大預備會議昨通過主席團名單，據悉，中聯辦主任鄭雁雄、前主任駱惠寧及彭清華等都是主席團成員。即將卸任的港區人大常委譚耀宗今次亦獲邀到北京 列席會議，其繼任人選過去數月成政圈熱話，但隨著熱門之一馬逢國續任人代團長，另一熱門民建聯主席李慧琼接任人大常委機會可看高一線。

報導稱，不少立法會議員今屆晉身人大之列，金融界陳振英提出，香港應進一步協助人民幣國際化，增加相關產品、政策等，並應配合國家的綠色發展，協助融資。工業界吳永嘉關注兩地商標互認制度至今未一致，有礙香港品牌進入內地市場。