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蔡天鳳2個小小孩仍不知噩耗 兩個大的經過媽媽房間就哭

香港新聞組／香港5日電
香港名媛蔡天鳳遭肢解碎屍案，警方日前再就案件拘捕一名41歲姓林男子。（取材自Instagram）
香港名媛蔡天鳳遭肢解碎屍案，警方日前再就案件拘捕一名41歲姓林男子。（取材自Instagram）

香港名媛蔡天鳳(Abby Choi)上月24日被發現遭謀殺碎屍案，震驚全港。她是家人眼中好女兒、好媽媽、好太太及好媳婦，一家人去年12月還到日本旅遊享受天倫之樂，豈料成為了他們永遠的追憶。

蔡天鳳的婆婆日前接受無線《東張西望》電話訪問時仍然對她的枉死感到心痛，並表示蔡天鳳最小的孩子只有三歲就失去媽媽，好可憐，「希望Abby早日沉冤得雪，把壞人都抓起來，讓她一路好走，早日安息」。

蔡天鳳生前好友，英皇前歌手周英杰（現名清晞誦）日前接受傳媒訪問時，就透露蔡天鳳的與前夫鄺港智所生的兩名子女，十歲的大兒子和八歲二女兒已經知道媽媽遇害離世。周英杰表示兩個孩子有看到新聞，上學時又有同學議論，當然是非常傷心，兩人經過媽媽的房間就會哭。而蔡天鳳兩名六歲和三歲的兒子、女兒還不知道，家人暫時只是跟他們說媽媽外出工作。周英杰又表示並不知道四名子女之後會否一起生活，目前未知將來的安排。

網友紛紛留言表示：「小朋友好慘，無法想像小朋友的心理影響有多大」、「真是最慘，無論他們的父母怎樣，他們真是最受影響…」、「好難想像他們聽到同學議論自己媽媽遇害時的心情」、「難以想像小朋友怎麼面對」。

此外，警方於2日再就案件拘捕一名41歲姓林男子，該名男子暫被控一項協助罪犯罪，案件將於6日在九龍城裁判法院開庭。

港媒報導，這名41歲姓林男子據悉是遊艇公司資深代理，英文名Henry，警方認為他對此次案件知情，懷疑案發後嘗試收取30萬港元（約3.8萬美元）酬勞，試圖協助死者前夫經水路離開香港。有消息指，他涉嫌協助一名被告潛逃大陸。

蔡天鳳 香港 日本

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