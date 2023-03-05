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汪洋工作報告未提港澳 劉兆佳：顧慮已除 毋須常述

香港新聞組／香港5日電
全國政協主席汪洋4日發表任內最後一份工作報告，在「今後工作的建議」未提港澳台內容。（新華社）
全國政協主席汪洋4日發表任內最後一份工作報告，在「今後工作的建議」未提港澳台內容。（新華社）

全國政協14屆一次會議昨午開幕，主席汪洋發表任內最後一份工作報告，在回顧過去五年工作時，港澳內容約80字著墨不多，提及過去五年鼓勵港區政協委員會為推動國安法持續發聲等；在「今後工作建議」隻字未提港澳。大會發言人王超則表示，港區國安法是「一國兩制」實踐發展重要里程碑，令港局勢由亂到治，民調顯示，75.7%港人滿意實施成效。

綜合明報、文匯報報導，與汪洋任內政協報告比較，過往有一定篇幅提及港澳，五年前上屆政府最後一份政協報告亦有一句談及港澳台。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，香港已進入由治及興，過去顧慮已消除，毋須再如以往經常提及。

據報導，昨日開幕式上，即將卸任的汪洋在會上宣讀最後一份政協工作報告，其中談及港澳部分的篇幅較以往短，「圍繞提升愛國愛港愛澳力量能力建設、推進粵港澳大灣區建設等務實建言，鼓勵港區委員就推動港區國安法制定實施、支持全國人大完善香港特別行政區選舉制度等持續發聲、主動作為」。

報導稱，翻查上一屆政府最後一份政協工作報告，時任主席俞正聲提及，「全面準確貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治方針」，支持委員在特區事務中發揮積極作用，深做細做港澳青少年工作等。汪洋首兩份工作報告亦提及「一國兩制」，但後兩份至昨日的最後一份都未再提。

此外，大會發言人王超總結香港國安法實施成效時表示，制定實施香港國安法，是「一國兩制」實踐發展的重要里程碑，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。全國人大常委會去年底就香港國安法有關條款作出解釋，及時妥善解決了香港國安法實施中遇到的實際問題。

王超表示，香港國安法實施以來，維護國家安全的制度機制不斷完善，社會秩序迅速恢復，法治得到彰顯，營商環境不斷改善，發展重回正軌，香港居民的權利自由得到更好保障，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。民調顯示，75.7%的香港市民對國安法實施的成效感到滿意。

香港 民調 港區國安法

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