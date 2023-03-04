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港衞生署：2名成年人 就有1人超重或肥胖

香港新聞組／香港4日電
衞生署鼓勵市民保持均衡飲食、避免飲酒、多做體能活動和減少久坐的時間。（取材自香港衞生署網站截圖）
衞生署鼓勵市民保持均衡飲食、避免飲酒、多做體能活動和減少久坐的時間。（取材自香港衞生署網站截圖）

香港，約兩名成年人便有一人的體重指標被界定為超重或肥胖，衞生署呼籲市民防控肥胖問題，實踐健康生活，以響應世界肥胖日。

香港電台報導，發言人說，肥胖是多項慢性疾病的主要風險因素，包括高血壓、心臟病、中風、糖尿病、癌症、肌肉骨骼疾病及睡眠窒息症。

香港的超重和肥胖問題在新冠疫情期間，因體能活動減少和飲食習慣改變而更趨嚴重。就學生而言，在疫情前的2018/19學年，小學生及中學生的超重檢測率分別錄得約18%及20%，至2021/22學年則上升至分別約21%及22%。學校停課、網上授課、體能活動減少及屏幕時間增多，均額外增加超重及肥胖的風險。

衞生署2020至22年度人口健康調查報告，接近四分一的18歲或以上人士參與體能活動量不足。與以往的人口健康調查比較，市民體能活動不足的情況顯著上升，當中部分原因可能與調查期間新冠病毒流行和實施社交距離措施有關。另外，在15歲或以上人士當中，近98%表示每天進食水果及蔬菜量不足。

當局鼓勵市民保持均衡飲食、避免飲酒、多做體能活動和減少久坐的時間。世界肥胖日是一項始於2015年的年度推廣活動，由2020年開始定為每年3月4日。

肥胖 香港 疫情

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