17位香港委員入列政協會議主席團 涵蓋政商醫等精英

香港示意圖。(圖：shutterstock)

全國政協十四屆一次會議於4日下午3時在人民大會堂開幕。全國政協十四屆一次會議預備會議3日審議通過一次會議主席團名單，內有17位香港 特邀委員，包括第十三屆全國政協副主席梁振英，第十三屆全國政協常委陳馮富珍、唐英年、林建岳等。香港中聯辦副主任陳冬以及多名十三屆全國政協各專委會副主任施榮懷、王惠貞、邱達昌亦首次加入了主席團。

文匯報報導，入選全國政協十四屆一次會議主席團名單的港區委員涵蓋香港政界、商界、醫療界、社團等各界精英。其中，梁振英任主席團常務主席。來自澳門 特區的第十三屆全國政協副主席何厚鏵也是主席團常務主席。

其他入選主席團名單的港區委員還包括多位第十三屆全國政協常委，包括世衞前總幹事陳馮富珍、恒基主席李家傑、西九文化區管理局董事局主席唐英年、香港貿易發展局主席林建岳、香港中華總商會會長蔡冠深、香港福建社團聯會榮譽主席吳良好、香港義工聯盟主席譚錦球。

陳冬新入選今年政協主席團名單，還有多位全國政協專委會副主任，包括人口資源環境委員會副主任、港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷，全國政協提案委員會副主任、九龍社團聯會會長王惠貞，全國政協社會和法制委員會副主任、遠東發展集團主席邱達昌。

多位全國政協委員包括信德集團主席何超瓊、前特區政府食物及衞生局局長高永文、立法會議員廖長江、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝、香港廣東社團總會主席龔俊龍等亦加入了主席團。

王惠貞昨日在接受香港文匯報訪問時表示，她過去5年擔任提案委員會副主任，獲益良多，對發揮好政協委員「雙重積極作用」有很大的推動作用，她感謝國家再次給予自己發揮能力的機會。

高永文接受香港文匯報訪問時表示，自己感到非常開心和榮幸，同時深感責任更大。他說，未來自己會付出更多時間參與政協工作。

身為醫藥衞生界別的政協委員，他說，自己將建議國家發揮香港獨特的優勢，與世界接軌，助力推動中醫藥國際化。

廖長江在接受香港文匯報訪問時也表示，對自己能夠入選主席團感到非常榮幸，自己會努力做好作為主席團成員的工作。

第十三屆全國政協常委李澤鉅今年並無加入成為主席團成員，他通過公關發文指，自1998年起擔任全國政協委員已25年，未來5年亦將繼續，又表示「服務國家有許多渠道」。