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澳門賭王何鴻燊胞姊何婉鴻106歲去世 年少守寡晚年喪女

香港新聞組／香港4日電
港媒報導，澳門賭王何鴻燊（右）的八姊何婉鴻（左）於2月28日時病逝，享嵩壽106歲。（取材自微博）
港媒報導，澳門賭王何鴻燊（右）的八姊何婉鴻（左）於2月28日時病逝，享嵩壽106歲。（取材自微博）

有「八姑娘」之稱的澳門賭王何鴻燊姊姊何婉鴻女士，於2月28日下午在澳門鏡湖醫院離世，享嵩壽106歲。

綜合媒體報導，何婉鴻女士也是澳門旅遊娛樂股份的股東、永遠營榮譽董事、澳娛綜合司庫長。訃告指，何婉鴻畢生熱愛工作，熱心教育和公益慈善。據悉，何婉鴻唯一的女兒馮紹漣1999年就已經離世，享年56歲。何婉鴻膝下無子，四太梁安琪將其接到家中照顧。

澳門旅遊娛樂股份有限公司和澳娛綜合度假股份有限公司在澳門日報發布訃告，透露何婉鴻遺體將於3月4日上午11點奉移殯儀館治喪大殮，隨即辭靈出殯。

賭王何鴻燊出生於13個兄弟姊妹的大家庭，何婉鴻排行第八，早年從香港大學畢業後，又去蘇格蘭進修英文教學文憑，回港後從事教育工作多年，曾任立基教育學院院長。

1942年何婉鴻（左）與同學馮啟德結婚，隔年誕下女兒馮紹漣，結婚僅2年半，丈夫就...
1942年何婉鴻（左）與同學馮啟德結婚，隔年誕下女兒馮紹漣，結婚僅2年半，丈夫就因戰爭在海上失蹤，何婉鴻自此獨自扶養女兒成才。（取材自微博）

何婉鴻1942年與同學馮啟德成婚，隔年生下女兒馮紹漣，然而1945年丈夫因戰爭在海上失蹤。於是何婉鴻獨自撫養女兒，之後女兒馮紹漣成為著名肖像畫家、雕塑家，1999年因病逝世。傷心欲絕的何婉鴻於2005年假澳門觀光塔設立展館，長期展示女兒的遺作。她也於2009年出版靈異著作《八姑娘靈異歷程》。

何婉鴻（右二）何婉鴻晚年與何鴻燊四太梁安琪一家生活在一起。（取材自微博）
何婉鴻（右二）何婉鴻晚年與何鴻燊四太梁安琪一家生活在一起。（取材自微博）

何婉鴻晚年與何鴻燊四太梁安琪一家生活在一起，四房子女何猷君、何超盈、何超欣及何猷亨也跟何婉鴻特別親近，何猷君曾說，他與八姑媽最親，八姑媽無兒無女，他承擔起做她兒子的責任。

至於賭王其他兄弟姊妹，2016年，92歲的十三妹何婉穎去世；2018年，95歲十姑娘何婉琪去世；2020年排行第九的賭王何鴻燊98歲去世。

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