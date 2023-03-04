蔡天鳳前公公要夫家付律師費 網友痛罵厚顏無恥

蔡天鳳前公公「希望譚家老爺可以代幫忙付律師費」，被網友痛罵「厚顏無恥」。（取材自Instagram）

香港 28歲名媛蔡天鳳 （Abby Choi）碎屍案震驚全球，鄺姓前夫、前公公和前大伯被控謀殺罪，前婆婆則是妨礙司法公正，加上一名按摩店女子還有收賄幫助潛逃的男子，前後共6人遭拘捕，全案目前偵結中，最近又爆出前公公透過律師助理向蔡天鳳現任丈夫Chris譚家一家請求「希望譚家老爺可以代幫忙付律師費」，被網友痛罵「厚顏無恥」。

綜合港媒報導，前公公被逮後聘請多名律師，還透過律師助理傳話，「希望譚家老爺可以代幫忙付律師費」。蔡天鳳命案主謀其實就是蔡天鳳的前公公，他被警方逮捕後不配合調查，2月27日初次開庭時，他也完全沒有悔改的樣子。此外，因為整體案件還有許多疑點尚待釐清，為了調查出更多內幕，警方還需要時間調查，法院將全案延後至5月8日再度審理，更駁回被告的保釋申請。

前公公誇張無恥的要求，讓廣大網友都看傻眼，紛紛留言痛批，「殺完人家媳婦再叫對方付律師費？」、「厚臉皮最佳代表」、「好可怕的人啊，蔡天鳳怎麼會被這家人纏上啊」、「越看越生氣」。

此外，蔡天鳳的好友英皇前歌手周英杰（現改名：清晞誦）3日受訪坦言蔡天鳳去年11月就發現前夫一家對她態度大改，講話還變得尖酸刻薄，不過後來蔡天鳳包場看電影，前夫跟前夫哥哥依舊到場，原本以為一切沒事，沒想到卻爆出兇殘命案。

港媒報導指出，蔡天鳳早在去年底就與前夫一家萌生疏遠念頭，原本想將房子賣掉再為前夫一家於屯門安排住處，但雙方為了所有權引發爭執，蔡女還曾經尋求律師諮詢，加上蔡女雖再婚，不過還未登記，而且她的父母經商成功，傳有上億家產，如果她身故，所有的物業、投資、金錢都將歸於子女，才會疑似引發這起命案。

另據「明周娛樂」報導，周英杰表示蔡天鳳的丈夫Chris已經陷入低潮，所以他便跳出成為受害者家屬與媒體之間的橋梁，周回憶，其實蔡天鳳遇害那天晚上兩人本來約好要吃晚飯，他帶了兩瓶酒到雲南米線等蔡天鳳，但一整晚都沒接到電話，他以為臨時改期，沒想到是永別。不過蔡天鳳雖然知道前夫雖然被通緝 ，但因為看到他可以在香港、內地兩地跑，原本以為已經和解，才會沒想太多，讓周英杰甚至無奈表示：「說真的，你怎麼會猜到一個通緝犯還可以到處跑？」