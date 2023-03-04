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未連任常委 港首富李嘉誠長子李澤鉅「降級」普通政協

香港新聞組／香港4日電
香港首富李嘉誠長子、長江和記實業集團主席李澤鉅，確定未能連任新一屆中國全國政協常委。（新華社資料照片）
香港首富李嘉誠長子、長江和記實業集團主席李澤鉅，確定未能連任新一屆中國全國政協常委。（新華社資料照片）

香港首富李嘉誠長子、長江和記實業集團主席李澤鉅昨天確定未能連任新一屆中國全國政協常委。對此，李澤鉅回應表示，未來5年將繼續擔任全國政協委員，「服務國家有許多渠道」。

綜合香港01、明報等港媒報導，中國全國政協14屆一次會議今天開幕，昨天舉行全體委員會預備會議，通過新一屆政協主席團名單，但李澤鉅並不在名單之中，這也意味著他未能連任新一屆全國政協常委。

對此，李澤鉅透過集團新聞稿回應表示：「我自1998年起擔任全國政協委員已25年，未來五年亦將繼續。自2003年開始，我已連續四屆出任政協常委，可能是香港人長時間肩負這個職務的其中一項紀錄，服務國家有許多渠道。」

14屆中國全國政協委員共2172人，其中「特邀香港人士」124人。新一屆港區政協委員有不少新進的房地產開發商，包括新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛、新地執行董事郭基煇、英皇集團副主席楊政龍，以及會德豐主席吳宗權等人。

報導指出，昨天進入主席團的港區政協委員有16人，比上屆少2人，包括李家傑、吳良好、陳馮富珍、林建岳、唐英年、蔡冠深、譚錦球、陳冬、何超瓊、姚志勝、廖長江、邱達昌、施榮懷、王惠貞、龔俊龍、高永文以及前香港特首梁振英。其中，梁振英預料將會連任全國政協副主席。

接近中央政府的消息人士表示，政協常委一般做4屆就會更換，李澤鉅已做了4屆，強調今次屬正常安排，外界不應作過多揣測。

不過，政協圈子不少人對此仍大感驚訝。有政協前常委說從未見過政協常委「降級」做普通政協的先例。有商界人士亦說，長和系在歐美等有不少投資，以現時中國與西方的關係，李澤鉅擔著政協常委的頭銜，對其工作不太方便，故不能排除他自己推辭。

有建制派相信，現時中央對愛國者要求提高，要求旗幟鮮明及高調表態，認為今次是想給政協們一個「教訓」，有家族背景不一定可保住職銜。不過，該人士認為這對李澤鉅有點不公道，相信如果李早知不能連任常委，他或不會答應出任政協，而李上京後才罕有遭「降級」，會令他十分尷尬。

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