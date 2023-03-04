香港每千人僅得2醫師 醫管局下月赴英搶人才

香港醫務衛生局局長盧寵茂承認有移民潮等多種因素，令人手流失，他希望短時間內可吸引100名海外醫生赴港。（中通社）

香港 醫護人手不足，立法會前年通過醫師註冊修訂條例，容許指定院校畢業的非本地培訓醫師赴港工作五年後免試註冊，但反應一般。醫務衛生局局長盧寵茂受訪時透露，醫院管理局下月開始會派員到那些特別多港人讀醫的國家或地區吸引他們回港工作，而首站是英國 。

綜合文匯報、香港01報導，盧寵茂承認，全球不同地方都面對醫護人手不足問題。目前，香港每1000人平均只有兩個醫師，比起新加坡的2.8個及歐美國家及地區的3個低得多。為此，香港已從多方面增加醫護人手，包括增加醫科生學額及延遲退休年齡等，又通過修例容許指定院校畢業的非本地培訓醫師赴港工作5年後免試註冊。

盧寵茂承認有移民潮等多種因素，令人手流失，招聘海外醫師亦因疫情有阻礙。他希望短時間內可以吸引到100名海外醫師赴港，但目前只有約10人願意赴港，離目標有很大差距。他說會集中到75間免試註冊醫學 院中，多香港留學生的大學「搶人才」。

他透露，醫管局將於下月派出一個團隊到特別多港人讀醫的地方「搶人才」，首站是英國：「醫管局會派出一個團隊，去一些重點的地方，特別多我們香港的年輕人在海外讀醫的地方。也會提供很多協助，讓他們在搬回來的過程中，給予住房或其他各方面支援。」

被問到有否為「搶人才」訂立目標，盧寵茂表示，如短時間內可以吸引到100名醫生，就可以顯示到局方有能力吸引到人才，「能夠有100個，我覺得就有能力200個、500個，甚至將來2000個。」

醫管局醫護流失急增，據最新數字顯示，截至去年10月，醫師流失率為8.1%，而護士流失率則有10.7% 。另外，據預算案帳目資料，公立醫院醫護人手持續流失，2022/23年度只有6450名醫師，較去年少34人，當中專科醫師人手更按年少105人。

對於有政界聲音建議，直接免試引入內地醫師，盧寵茂則重申，現時引入海外醫師須跟隨條例的原則，即該醫師須有與香港兩大學資歷相若的海外認可醫學資格，「不會因為內地醫師覺得爭議大，最主要是跟我們的原則。」